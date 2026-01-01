Популярное

KingMa — это китайский бренд, специализирующийся на производстве аксессуаров для фото- и видеотехники. Компания известна прежде всего своими аккумуляторами для камер Sony, Fujifilm, DJI, а также выпускает зарядные устройства, кабели-имитаторы питания (dummy battery), защитные кейсы, боксы для камер и другие аксессуары
Защитный кейс в комплекте: Многие аккумуляторы KingMa поставляются с герметичным пластиковым кейсом, который также имеет слоты для SD- и microSD-карт . Это удобно для хранения и транспортировки.
- USB-C зарядка на месте: Некоторые модели (например, NP-FW50 Type-C Version) позволяют заряжать аккумулятор напрямую через USB-C, без внешнего зарядного устройства
- Доступная цена: Аккумуляторы KingMa значительно дешевле оригинальных батарей Sony или Fujifilm
- Наличие защиты: Производитель заявляет о защите от переразряда, короткого замыкания и перегрева
- Широкая совместимость: Аккумуляторы KingMa подходят к множеству моделей камер