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Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт
Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт

Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт

Fujimi
Артикул: DAN-4253

Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FZ100 для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт.

Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FZ100 и его аналоги.

Описание

Характеристики:

  • вход - DC 5V/1-2A 10W
  • выход - DC 8,4V/0,6A 5W
  • размеры - 85х54х18 мм

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