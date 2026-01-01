Fujimi FJ-UNC-FZ100 зарядное устройство для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт

Характеристики:
- вход - DC 5V/1-2A 10W
- выход - DC 8,4V/0,6A 5W
- размеры - 85х54х18 мм
Москва
Малая Семеновская 3с6
Зарядное устройство Fujimi FJ-UNC-FZ100 для A7 lll, A7R lll, A9 с USB-адаптером 5 Вт.
Зарядное состоящее из сетевого адаптера с USB выходом, кабеля и адаптера для батареи. ЖК-дисплей с подсветкой отображает ход заряда батареи, имеется встроенная система защиты от перезаряда и перегрева аккумулятора. Совместимые аккумуляторы SONY NP-FZ100 и его аналоги.
Характеристики:
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Наглазник для камер Sony Fotokvant Eyecup EP-11.
Наглазник повышает удобство съемки фотокамерой с использованием видоискателя, благодаря тому, что уменьшает количество света, попадающего в видоискатель, делает изображение в видоискателе более контрастным. Сторона, которая крепится к видоискателю, имеет жесткую пластиковую форму, точно соответствующую пазам на видоискателе. Резиновая окантовка не раздражает кожу лица при использовании видоискателя и позволяет фотографировать в очках.
Алюминиевый зажим для монтажа аккумуляторов типа V-mount на стойках диаметром до 40 мм. Для удобства извлечения аккумулятора предусмотрен длинный рычаг предохранительного фиксатора на адаптере.
Компактный телескопический мини-штатив-трипод разработан для съёмки на экшн-камеру. Штатив совместим со всеми популярными моделями, имеет крепление 3-Prong Mount и винт 1/4". Особенность данного трипода заключается в ножках с магнитами для надёжного соединения и силиконовом ребристом покрытии для предотвращения соскальзывания. Благодаря раздвижной конструкции, вы получаете компактный штатив и селфи-палку длиной до 40 см.
Суфлер рассчитан на использование с телефонами от 4 до 6.5". Комфортное чтение на расстоянии до 5 метров в помещении и на улице. Быстрый и простой монтаж к объективу благодаря кольцам-адаптерам (приобретаются отдельно). СТабильная работа в статичном состояни и на бегу. Совместим с любыми видами камер. В комплекте защитный чехол.
Godox AD100Pro Dual - комплект на основе компактных вспышек AD100Pro, который представляет собой портативное, легкое и мощное световое решение.
Цветовая температура - 5800±200К. Мощность импульса - 100Дж.
Аккумулятор Fujimi FBNP-FZ100 для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2000 мАч, совместим с фото- видеокамерами Sony использующими в своей работе акб. NP-FZ100.
Фильтр RayLab ND2-400 нейтральный, диаметр - 72 мм.
Нейтрально-серый фильтр с переменной плотностью. Уровень плотности регулируется вращением переднего кольца. Минимальное значение 1/3 (1,5 стопа), максимальное - 1/400 (9 стопов). Создает равномерное затемнение всего изображения. Диаметр - 72 мм.
Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.
Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг.