RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм

Арт. OLE-4457

Компактный телескопический мини-штатив-трипод разработан для съёмки на экшн-камеру. Штатив совместим со всеми популярными моделями, имеет крепление 3-Prong Mount и винт 1/4". Особенность данного трипода заключается в ножках с магнитами для надёжного соединения и силиконовом ребристом покрытии для предотвращения соскальзывания. Благодаря раздвижной конструкции, вы получаете компактный штатив и селфи-палку длиной до 40 см.