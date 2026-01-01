RayLab ND2-400 фильтр нейтральный 72 мм

Фильтр применяют, если съемке мешает большое количество света. Он дает большее время для экспозиции и широкого раскрытия диафрагмы. Чаще всего используется для эффектной съемки городов и объектов архитектуры. Фильтр также предохраняет линзу объектива от случайного загрязнения и механических повреждений.
Компактный телескопический мини-штатив-трипод разработан для съёмки на экшн-камеру. Штатив совместим со всеми популярными моделями, имеет крепление 3-Prong Mount и винт 1/4". Особенность данного трипода заключается в ножках с магнитами для надёжного соединения и силиконовом ребристом покрытии для предотвращения соскальзывания. Благодаря раздвижной конструкции, вы получаете компактный штатив и селфи-палку длиной до 40 см.