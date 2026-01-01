images
Delkin Devices Prime SDXC 128GB UHS-II V60 карта памяти

Delkin Devices Prime SDXC 128GB UHS-II V60 карта памяти

Delkin Devices
Артикул: MTG-0915

Delkin Devices Prime SDXC 128GB UHS-II V60 карта памяти.

Карта памяти Delkin Devices Prime 128GB SDXC UHS-II, R/W 280/150 МБ/с - разработана для фотографов и видеооператоров. Карта использует шину UHS-II для поддержки максимальной скорости чтения 280 МБ/с и максимальной скорости записи 150 МБ/с. Рейтинг скорости видео V60 гарантирует минимальную скорость записи не менее 60 МБ/с, что позволяет записывать видео 8K, 4K и Full HD 1080p, вести высоскоростную серийную съёмку в формате RAW. Карта также поддерживает расширенные режимы, требующие одновременной записи и хранения нескольких файлов, например: RAW + JPEG, несколько видеопотоков, созданных камерами с углом обзора 360°, а также видео, фото, данные GPS и интервальная съемка.

Описание

Характеристики:

  • Емкость: 128 ГБ
  • UHS-II/V60/U3/Класс 10
  • Максимальная скорость чтения: 280 МБ/с
  • Максимальная скорость записи: 150 МБ/с
  • Минимальная скорость записи: 60 МБ/с
  • Запись видео 8K, 4K и Full HD
  • Защита от воды/ударов/рентгеновского излучения

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Арт. DAN-1510
Fotokvant LS-2800 стойка с пневмоамортизатором 280 см для студийного света
Наличие
более 10 шт

Fotokvant LS-2800 - стойка с пневмоамортизатором, высота 280 см.

Трехколенная студийная стойка с пневмоамортизатором и фиксаторами. Предназначена для работы с приборами весом до 9 кг. Рабочая высота стойки регулируется в пределах от 96 до 280 см. В сложенном состоянии - 100 см. Диаметр ножек 22 мм. Диаметр секций 35,30,25 мм. Подходит для работы со студийным моноблоком, а также с накамерной вспышкой с софтбоксом или зонтом. Стойка изготовлена из алюминиевого сплава. Вес - 1,95 кг. 

2 980 ₽
В корзину
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Арт. DAN-4679
Fotokvant CLS-02 салфетка из микрофибры белая 15х15 см
Наличие
более 10 шт

Салфетка Fotokvant CLS-02 из микрофибры белая, размер - 15х15 см.

Салфетка многоразового использования из микрофибры для очистки оптических и пластиковых поверхностей. Салфетку можно стирать вручную или в стиральной машинке без применения отбеливателей и кондиционеров для белья. Не допускается сушка на батарее. Размер - 15Х15 см.

240 ₽
В корзину
Fotokvant BN-1650 Light Gray нетканый фон 1,6х 5,0 м светло-серый
Арт. FTR-1299
Fotokvant BN-1650 Light Gray нетканый фон 1,6х 5,0 м светло-серый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон нетканый Fotokvant BN-1650. Размер 1,6х5,0 м. Цвет светло-серый.

Нетканый фон имеет мелкоячеистую фактуру, поэтому не предназначен для ювелирной или макросъемки. Имеет чаще всего неравномерную плотность прокраса и на некоторых фотографиях, если фон недостаточно подсвечен, могут проявляться еле заметные пятна. Подходит для домашней студии и студии на выезде.

1 280 ₽
В корзину
JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA
JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA
JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA
Арт. MTG-2694
JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA
Наличие
более 10 шт

JJC BC-8AA жесткий кейс для 8 батареек или аккумуляторов AA. Удобный кейс для длительного хранения и перевозки батареек или аккумуляторов размера AA.  

620 ₽
В корзину
-10 %
Godox AD100Pro Dual KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Dual KIT комплект студийного оборудования
Godox AD100Pro Dual KIT комплект студийного оборудования
Арт. DAN-8472
Godox AD100Pro Dual KIT комплект студийного оборудования
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 2 дн, 9 ч

Godox AD100Pro Dual - комплект на основе компактных вспышек AD100Pro, который представляет собой портативное, легкое и мощное световое решение.

Цветовая температура - 5800±200К. Мощность импульса - 100Дж.

-10 %64 590 ₽
58 130 ₽
В корзину
Fujimi FBNP-FZ100 аккумулятор 2000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Арт. DAN-4249
Fujimi FBNP-FZ100 аккумулятор 2000 mAh для цифровых фото- и видеокамер
Наличие
более 10 шт

Аккумулятор Fujimi FBNP-FZ100 для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 2000 мАч, совместим с фото- видеокамерами Sony использующими в своей работе акб. NP-FZ100.

2 720 ₽
В корзину
Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования
Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования
Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования
Арт. MTG-3455
Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования
Наличие
в наличии 4-10 шт

Tenba (636-624) Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert Black вставка для фотооборудования. Основная функция вставок BYOB Backpack – предоставить возможность фотографам использовать свои любимые рюкзаки или высокие сумки для транспортировки оборудования, при этом гарантируя надлежащую защиту и безопасность. Вставка Tenba Tools BYOB 10 DSLR Backpack Insert выполнена в благородном классическом черном цвете и предназначена для размещения зеркальной или беззеркальной камеры, 2-4 объективами (установленным 70-200 мм) и аксессуарами.

5 400 ₽
В корзину

Видео

Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Акира Сато – фотограф из Токио, который прославился, благодаря загадочным женским портретам
Нина Свиридова
Нина Свиридова
Роберт Капа
Роберт Капа
Как сделать светоотражатель своими руками
Как сделать светоотражатель своими руками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.