GreenBean Plate V-mount площадка для аккумулятора

Описание

Площадка используется для установки рига, через предусмотренный в торце разъем D-TAP можно подавать питание на осветитель, монитор и т.д. (соединительный кабель приобретается отдельно).

Установив площадку на светодиодной панели, вы можете организовать автономное питание этого устройства от аккумулятора.

Вследствие значительного веса аккумуляторов и частой эксплуатации, штатный узел крепления часто выходит из строя. GB PLATE V- mount можно использовать для замены вышедшего из строя штатного узла крепления аккумулятора к LED — панели.

Характеристики: