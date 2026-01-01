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GreenBean Plate V-mount площадка для аккумулятора
GreenBean Plate V-mount площадка для аккумулятора
GreenBean Plate V-mount площадка для аккумулятора
GreenBean Plate V-mount площадка для аккумулятора

GreenBean Plate V-mount площадка для аккумулятора

GreenBean
Артикул: NVF-6088

GreenBean Plate V-mount – площадка для аккумулятора применяется для создания посадочного места аккумулятора Sony V-mount. 

Описание

Площадка используется для установки рига, через предусмотренный в торце разъем D-TAP можно подавать питание на осветитель, монитор и т.д. (соединительный кабель приобретается отдельно).

Установив площадку на светодиодной панели, вы можете организовать автономное питание этого устройства от аккумулятора.

Вследствие значительного веса аккумуляторов и частой эксплуатации, штатный узел крепления часто выходит из строя. GB PLATE V- mount можно использовать для замены вышедшего из строя штатного узла крепления аккумулятора к LED — панели.

Характеристики:

  • материал корпуса – ABS пластик
  • узел-фиксатор аккумулятора – металл
  • задняя панель – металл
  • вес, г – 218
  • размер упаковки, см – 18x12x4

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