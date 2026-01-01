GreenBean NP-F550 PRO аккумулятор 3350 мАч

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F550 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.
Fotokvant BGP-2711-66 Wheat фон бумажный 2.72х11 м пшеничный.
Фон бумажный Fotokvant BGP-2711-66 размером 2,72х11 м цвет - пшеничный. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность и равномерный прокрас. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Плотность фона – 160 г/м2.