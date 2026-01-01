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GreenBean NP-F550 PRO аккумулятор 3350 мАч
GreenBean NP-F550 PRO аккумулятор 3350 мАч

GreenBean NP-F550 PRO аккумулятор 3350 мАч

GreenBean
Артикул: DAN-8627

Литий-ионный аккумулятор повышенного ресурса емкостью 3350 мАч предназначен для использования с устройствами , которые питаются от аккумуляторов типа NP-F. Внутри GreenBean NP-F550 PRO установлены элементы питания формата 18650 корейского бренда LG. Такие аккумуляторы надежны, безопасны и долговечны. Количество циклов перезаряда не менее 1000 (до снижения ёмкости на 30%) .

Описание

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F550 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.

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