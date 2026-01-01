GreenBean NP-F550 PRO аккумулятор 3350 мАч

Описание

Аккумуляторный литий-ионный блок GreenBean NP-F550 PRO оснащен контроллером питания с защитой от перезаряда, глубокого разряда, перегрузки по току и короткого замыкания. Аккумулятор способен работать в диапазоне температур от -20 до +60С, благодаря чему может использоваться круглогодично – и зимой и летом. Однако время работы батареи сокращается, когда она работает при отрицательных температурах.