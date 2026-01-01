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Fujimi FBPS-BLN1H аккумулятор 1020mAh для камер Pen E-P5, OM-D E-M5 Mark II, E-M1 OLYMPUS

Fujimi FBPS-BLN1H аккумулятор 1020mAh для камер Pen E-P5, OM-D E-M5 Mark II, E-M1 OLYMPUS

Fujimi
Артикул: DAN-4241

Аккумулятор Fujimi FBPS-BLN1H для камер Pen E-P5, OM-D E-M5 Mark II, E-M1 OLYMPUS.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1020 мАч, подходит для фото- и видеокамер Pen E-P5, OM-D E-M5 Mark II, E-M1 OLYMPUS.

Вес - 100 г.

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1020 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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