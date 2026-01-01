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Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм

Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 37MM набор из 3 фильтров 37 мм

Hoya
Артикул: DAN-3050

Набор из трех фильтров диаметром 37 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

Описание

Ультрафиолетовый фильтр блокирует практически весь спектр ультрафиолетовых лучей, повышая качество фотографий. Имеет многослойное покрытие, мультипросветление, пропускающее 97% света. Фильтр защитит объектив от пыли, отпечатков пальцев, царапин и других возможных повреждений. Может использоваться постоянно для защиты передней линзы объектива.

Поляризационный фильтр с круговой поляризацией устраняет нежелательные отражения света и повышает четкость и контрастность изображения. Не влияет на цветовой баланс.

Нейтрально-серый фильтр с плотностью 8x понижает экспозицию на три стопа. Такой фильтр позволяет снимать с открытой диафрагмой, уменьшив тем самым глубину резкости, и долгой выдержкой при ярком освещении. 

Диаметр фильтров - 37 мм.

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