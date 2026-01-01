Fujimi FBNP-FW50 аккумулятор 1050 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1050 mAh
- напряжение - 7,2 В
Совместимы с камерами: Sony Alpha NEX-F3; Sony Alpha NEX-7; Sony Alpha NEX-6; Sony Alpha NEX-5R; Sony Alpha NEX-5T; Sony Alpha NEX-5; Sony Alpha NEX-5N; Sony Alpha NEX-3; Sony Alpha NEX-3N; Sony Alpha NEX-C3; Sony Alpha NEX-C5; Sony Alpha SLT-A33; Sony Alpha SLT-A35; Sony Alpha SLT-A37; Sony Alpha SLT-A55; Sony Alpha A3000; Sony Alpha A3500; Sony Alpha A5000; Sony Alpha A5100; Sony Alpha A6000; Sony Alpha A7; Sony Alpha A7R; Sony Alpha A7s; Sony Alpha A7 Mark II; Sony DSC-RX10; Sony ILCE-QX1.