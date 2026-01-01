images
Fujimi FBNP-FW50 аккумулятор 1050 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBNP-FW50 аккумулятор 1050 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1307

Fujimi FBNP-FW50 - аккумулятор 1050 mAh для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор емкостью 1050 mAh подходит для фотокамер Sony, использующих в своей работе акб.NP-FW50. 


Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1050 mAh
  • напряжение - 7,2 В

Совместимы с камерами: Sony Alpha NEX-F3; Sony Alpha NEX-7; Sony Alpha NEX-6; Sony Alpha NEX-5R; Sony Alpha NEX-5T; Sony Alpha NEX-5; Sony Alpha NEX-5N; Sony Alpha NEX-3; Sony Alpha NEX-3N; Sony Alpha NEX-C3; Sony Alpha NEX-C5; Sony Alpha SLT-A33; Sony Alpha SLT-A35; Sony Alpha SLT-A37; Sony Alpha SLT-A55; Sony Alpha A3000; Sony Alpha A3500; Sony Alpha A5000; Sony Alpha A5100; Sony Alpha A6000; Sony Alpha A7; Sony Alpha A7R; Sony Alpha A7s; Sony Alpha A7 Mark II; Sony DSC-RX10; Sony ILCE-QX1.

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Арт. NVF-9300
Fotokvant RCI-Sony беспроводный пульт дистанционного управления для Sony
Наличие
более 10 шт

Fotokvant RCI-Sony - беспроводный пульт-адаптер дистанционного управления для камер Sony.

Классический электронный тросик, пускатель затвора.

400 ₽
В корзину
Fotokvant USB-hab-2 картридер+хаб
Fotokvant USB-hab-2 картридер+хаб
Арт. DAN-2741
Fotokvant USB-hab-2 картридер+хаб
Наличие
в наличии 1-3 шт

Картридер и USB-хаб Fotokvant USB-hab-2.

Удобный и несомненно полезный девайс сочетающий в себе картридер и USB-хаб. Картридер расчитан на такие форматы карт памяти как MS, M2, SD/MMC, TF. Разветвитель USB имеет три порта формата USB 2.0. Размер - 45х25х77 мм. Длина шнура - 20 см. 

530 ₽
В корзину
Fujimi FCRH77 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 77 мм
Fujimi FCRH77 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 77 мм
Арт. DAN-1330
Fujimi FCRH77 трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 77 мм
Наличие
более 10 шт

Fujimi FCRH77 - трехступенчатая резиновая складная бленда на резьбу 77 мм.

Мультисистемная бленда совместима с объективами, имеющими соответствующую резьбу. Применяется для защиты от нежелательных бликов и засветок. Также за счет использования бленды можно получить некоторую дополнительную защиту объектива от случайного удара.

390 ₽
В корзину
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
Арт. DAN-3381
YongNuo YN116 осветитель светодиодный
Наличие
в наличии 4-10 шт

Осветитель светодиодный YongNuo YN116.

Мощный и компактный осветитель для фото- и видеосъемки Yongnuo. Панель имеет 116 светодиодов с цветовой температурой 3200 - 5500 K.

3 500 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Арт. DAN-1052
Fotokvant CAP-49-Sony крышка для объектива 49 мм
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 5 ч

Fotokvant CAP-49-Sony - крышка для объектива диаметром 49 мм.

Крышка изготовлена из пластика. Предохраняет объектив от загрязнения и механических повреждений во время транспортировки и хранения.

В комплекте 1 штука.

-10 %210 ₽
180 ₽
В корзину
Fujimi FJ-UNC-FW50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FW50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-FW50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Арт. NVF-7035
Fujimi FJ-UNC-FW50 зарядное устройство USB + адаптер питания
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJ-UNC-FW50 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

820 ₽
В корзину
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 52MM набор из 3 фильтров 52 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 52MM набор из 3 фильтров 52 мм
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 52MM набор из 3 фильтров 52 мм
Арт. DAN-3055
Hoya KIT UV (C) HMC MULTI, PL-CIR, NDX8 52MM набор из 3 фильтров 52 мм
Наличие
в наличии 1-3 шт

Набор из трех фильтров диаметром 52 мм Hoya KIT.

Набор включает самые необходимые фильтры: защитный ультрафиолетовый UV(C) HMC MULTI, поляризационный PL-CIR и нейтрально-серый NDx8.

6 290 ₽
В корзину

Видео

Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Портретная тарелка Phottix Luna Folding Beauty Dish (70 см, белая)
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Что такое SPEEDRING. Для чего нужна вставка INSERT. Какие бывают байонеты и еще полезная информация
Сергей Максимишин: &quot;Фотограф должен быть рассказчиком&quot;
Сергей Максимишин: "Фотограф должен быть рассказчиком"
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Ошибки фотографа — Игорь Алексеев | ФотоВидеоФест 2024
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.