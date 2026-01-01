Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1400 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч. Подобен Panasonic DMW-BLF19E. Совместим с Panasonic Lumix DMC-GH3, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5.
Характеристики:
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Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-19, желтый Nikon.
Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. Длина - 135 см.
Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".
Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.