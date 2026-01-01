images
Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-1310

Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) - аккумулятор для цифровых фото и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1400 мАч. Подобен Panasonic DMW-BLF19E. Совместим с Panasonic Lumix DMC-GH3, Panasonic Lumix DMC-GH4, Panasonic Lumix DMC-GH5. 

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 1400 мАч
  • напряжение - 7,4 В

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Fotokvant STR-19 неопреновый ремень желтый Nikon для фотоаппарата
Арт. DAN-1809
Fotokvant STR-19 неопреновый ремень желтый Nikon для фотоаппарата
Наличие
в наличии 4-10 шт

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-19, желтый Nikon.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. Длина - 135 см.

440 ₽
В корзину
-10 %
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4&quot; с ушком на штативы и моноподы
Арт. NVF-3006
Fotokvant FLH-18 винт для крепления камеры 1/4" с ушком на штативы и моноподы
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 7 дн, 3 ч

Fotokvant FLH-18 – складной винт 1/4".

Используется для крепления камеры на ремешок или рюкзак. Максимальная нагрузка – около 1 кг. Длина ножки - 1 см, ширина шляпки - 3 мм. Комплектация – 1 шт. Материал изготовления – сталь.

-10 %190 ₽
170 ₽
В корзину

Видео

Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 1
Съемка портретов в ночных или новогодних огнях. Часть 1
5 советов для получения классных уличных фотографий
5 советов для получения классных уличных фотографий
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Карл Блоссфельд (©Karl Blossfeldt)
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Как настроить свет под съемку видео для YouTube
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.