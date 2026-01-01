Fujimi FBDMW-BLF19 (1400 mAh) аккумулятор для цифровых фото- и видеокамер

Арт. DAN-1809

Ремень для фотоаппарата Fotokvant STR-19, желтый Nikon.

Оригинальный ремень для фотокамеры, изготовлен из неопрена. Конструктивные особенности обеспечивают комфортное ношение и надежную фиксацию камеры, а возможность регулировки позволяет настроить ремень для удобной работы в любых условиях съемки. Выполненный в оригинальном стиле ремень станет идеальным подарком для увлеченного стильного фотографа. Длина - 135 см.