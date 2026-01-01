Fujimi FBNB-11LM аккумулятор 600 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 600 мАч
- напряжение - 3,7 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBNB-11LM для цифровых фото- и видеокамер.
Надежный аккумулятор, емкостью 600 мАч, совместим с фотокамерами Canon использующими в своей работе акб. NB-11L.
Характеристики:
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