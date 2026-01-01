Fujimi FBNB-11LM аккумулятор 600 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Арт. DAN-1287

Fujimi FBEN-EL5S - аккумулятор 1000mAh для цифровых фото и видеокамер.

Аккумулятор совместим с фото- и видеокамерами Nikon, которые используют в своей работе акб. EN-EL5. Обращаем ваше внимание, что аккумуляторы Fujimi заряжаются исключительно от зарядных устройств пр-ва Fujimi.





