Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 1100 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fujimi FBLP-E8H - аккумулятор 1100 mAh для цифровых фото и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 1100 мАч, подходит для фото камер Canon, которые используют в своей работе акб. LP-E8.
Характеристики:
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