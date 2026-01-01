Fujimi FBLP-E5M аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Характеристики:
- тип - Li-ion
- емкость - 950 мАч
- напряжение - 7,4 В
Москва
Малая Семеновская 3с6
Аккумулятор Fujimi FBLP-E5M для цифровых фото- и видеокамер.
Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E5.
Характеристики:
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