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Fujimi FBLP-E5M аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi FBLP-E5M аккумулятор 950 mAh для цифровых фото- и видеокамер

Fujimi
Артикул: DAN-4243

Аккумулятор Fujimi FBLP-E5M для цифровых фото- и видеокамер.

Мощный и надежный аккумулятор, емкостью 950 мАч, совместим с фото камерами Canon использующими в своей работе акб. LP-E5. 

Описание

Характеристики:

  • тип - Li-ion
  • емкость - 950 мАч
  • напряжение - 7,4 В

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