Varta CR2025 3V литиевая батарейка круглая

Характеристики:
- напряжение - 3V
- типоразмер - CR2025
- электрохимическая система - литиевая (C)
Москва
Малая Семеновская 3с6
Батарейка Varta CR2025 3V круглая.
Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.
Характеристики:
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