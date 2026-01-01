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Varta CR2025 3V литиевая батарейка круглая

Varta CR2025 3V литиевая батарейка круглая

Varta
Артикул: DAN-5459

Батарейка Varta CR2025 3V круглая.

Миниатюрный элемент питания, предназначенный для обеспечения энергией таких гаджетов как автомобильные ключи, калькуляторы, фотокамеры и другие электронные устройства. В комплекте - 1 шт.

Описание

Характеристики:

  • напряжение - 3V
  • типоразмер - CR2025
  • электрохимическая система - литиевая (C)

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