images
images
images
-10 %
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки

Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки

Falcon Eyes
Артикул: DAN-3691

Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.

Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.

Описание

Стол предназначен для художественной (в том числе и макро-) съемки ювелирных изделий, часов, очков и других изделий с реальными размерами около 10×10 см. Осветительные приборы с клипсами можно крепить прямо к кромке полотна.

Белое полупрозрачное полотно используется для получения бестеневых изображений предметов, а черное для получения кадров с эффектным отражением снимаемого объекта в плоскости полотна. 

На черном полотне расположены четыре накладки из эластичного материала с закладными гайками для установки стола на комплектные ножки. Высота ножек - 70 мм.

Для установки дополнительных осветителей под белым полотном (при необходимости убрать тени), следует перевернуть черное полотно с установленными ножками вверх ногами и установить белое полотно сверху.

Рекомендованная нагрузка не более 5 кг. Поверхность полотен легко моется бытовыми чистящими средствами не содержащих абразивные материалы.

Вес комплекта - 545 г.

Комплектация

  • Стол Falcon Eyes ST-0303 - 1 шт.
  • Ножки - 4 шт.
  • Инструкция по эксплуатации - 1 шт.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

E-IMAGE RE2010 black фон складной черный 1,5х2м
E-IMAGE RE2010 black фон складной черный 1,5х2м
Арт. DAN-5835
E-IMAGE RE2010 black фон складной черный 1,5х2м
Наличие
в наличии 4-10 шт

Фон E-IMAGE RE2010 black складной, черный, размер - 1,5х2 м.

Складной тканевый фон размером 150х200 см. Изготовлен из плотной ткани, устойчивой к образованию складок, выцветанию и порче в следствии многократного cгибания. Каркас выполнен из прочной высококачественной стали, которая позволяет быстро складывать и раскладывать фон.

3 630 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Арт. DAN-2428
Fotokvant CL-C36 студийная клипса с адаптером 16 мм
Наличие
более 10 шт

Студийная клипса Fotokvant CL-C36 с адаптером 16 мм.

Клипса с адаптером, предназначена для крепления фона к штанге или легких студийных приборов на любые поверхности. Изготовлена из металла и имеет демпферные накладки на зажимных губках.

290 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
-6 %
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Арт. DAN-3418
QZSD Q63 горизонтальная колонна с регулировкой уровня для штатива
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 3 дн, 16 ч

Двусторонняя горизонтальная колонна QZSD Q63 для штатива.

Алюминиевая колонна для установки оборудования в горизонтальной плоскости. Длина - 61 см. Крепежные винты - 3/8". Максимальная нагрузка - 5 кг. Диаметр - 2,8 см. Вес - 0.6 кг.

-6 %2 920 ₽
2 740 ₽
В корзину
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Арт. DAN-3415
QZSD Q630 черный профессиональный штатив с 3D-головой и нагрузкой до 20 кг
Наличие
более 10 шт

QZSD Q630 профессиональный штатив для видеокамеры с 3D-головой и нагрузкой до 20 к.

Универсальный штатив с 3D-головой. Подходит для камер, вес которых не превышает 20 кг. Максимальная высота - 178 см. Материал - алюминиевый сплав. Комплектуется 3D панорамной головой с быстроразъемной пластиной и безопасным замком.

13 930 ₽
В корзину
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Арт. NVF-9420
Fotokvant SM-CL3 держатель для смартфона
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL3 - универсальный держатель для смартфона. Держатель имеет два разъема 1/4'' для установки на штатив или селфи-палку. Вес - 50 грамм.

270 ₽
В корзину
Fotokvant R2-6090SW светоотражатель серебро-белый размером 60х90 см
Fotokvant R2-6090SW светоотражатель серебро-белый размером 60х90 см
Fotokvant R2-6090SW светоотражатель серебро-белый размером 60х90 см
Арт. NVF-8394
Fotokvant R2-6090SW светоотражатель серебро-белый размером 60х90 см
Наличие
более 10 шт

Fotokvant R2-6090SW – складной двухцветный отражатель на пружине.

Одна поверхность белая, другая серебро. Предназначен для рассеивания светового потока после вспышки и обеспечения комфортных условий для создания снимков. С успехом может быть использован как для студийной, так и для выездной съемки. Размер, см – 60x90. Вес - 0,3 кг.

1 200 ₽
В корзину

Видео

Итоги Фотоконкурса рекламной фотографии &quot;Красивые вещи 2&quot;
Итоги Фотоконкурса рекламной фотографии "Красивые вещи 2"
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Falcon Eyes LED-198 светодиодный осветитель
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Антанас Суткус - мэтр литовской фотографии, один из известнейших советских фотохудожников
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Как снимать со светоотражетелем в солнечный день
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.