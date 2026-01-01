Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки

Описание

Стол предназначен для художественной (в том числе и макро-) съемки ювелирных изделий, часов, очков и других изделий с реальными размерами около 10×10 см. Осветительные приборы с клипсами можно крепить прямо к кромке полотна.

Белое полупрозрачное полотно используется для получения бестеневых изображений предметов, а черное для получения кадров с эффектным отражением снимаемого объекта в плоскости полотна.

На черном полотне расположены четыре накладки из эластичного материала с закладными гайками для установки стола на комплектные ножки. Высота ножек - 70 мм.

Для установки дополнительных осветителей под белым полотном (при необходимости убрать тени), следует перевернуть черное полотно с установленными ножками вверх ногами и установить белое полотно сверху.

Рекомендованная нагрузка не более 5 кг. Поверхность полотен легко моется бытовыми чистящими средствами не содержащих абразивные материалы.

Вес комплекта - 545 г.