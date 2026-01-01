Артикул: DAN-8672

Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой

Фотобокс Godox LST80 с LED со встроенной подсветкой отлично подходит для съемки небольших объектов. Размеры фотобокса 80x80x80 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект ярским и мягким светом, заполнив тени за счет серебристого отражающего покрытия внутри.