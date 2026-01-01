Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Фотобокс Godox LST80 с LED со встроенной подсветкой отлично подходит для съемки небольших объектов. Размеры фотобокса 80x80x80 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект ярским и мягким светом, заполнив тени за счет серебристого отражающего покрытия внутри.
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Клипса Falcon Eyes CL-CLIP с адаптером для крепления студийного оборудования, а также студийных фонов и цветных фильтров.
Вес - 200 грамм.
Falcon Eyes Table 160RC поворотная платформа для 3D фото и видеосъемки.
Диаметр платформы 16 см, максимальная нагрузка 2 кг, регулируемая скорость, реверсивное вращение, шаговый двигатель, питание от 3 батарей AA, возможность питания от сети, пульт дистанционного управления (IR).