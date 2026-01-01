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Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой
Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой

Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой

Godox
Артикул: DAN-8672

Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой

Фотобокс Godox LST80 с LED со встроенной подсветкой отлично подходит для съемки небольших объектов. Размеры фотобокса 80x80x80 см. Три светодиодные панели и рассеиватель помогут окружить ваш объект ярским и мягким светом, заполнив тени за счет серебристого отражающего покрытия внутри.

Описание

Godox LST80 фотобокс с LED подсветкой

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