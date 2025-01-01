images
Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный
Canon
Артикул: MTG-1505

Canon EOS R50 Kit RF-S 18-45mm IS STM беззеркальный фотоаппарат черный. 

Компактная и легкая камера Canon EOS R50 предназначена для активных создателей контента и оснащена сенсорным экраном с регулируемым углом наклона, электронным видоискателем и удобной ручкой, которая обеспечивает эргономичность устройства. Датчик высокого разрешения APS-C 24,2 МП, видео с превосходной детализацией в режиме UHD 4K 30p — материалы этого формата создаются с помощью супердискретизации 6K. Камера EOS R50 с технологией Dual Pixel CMOS AF II распознает и будет отслеживать объект съемки в кадре, будь то статичные или движущиеся люди, животные либо транспорт.

Описание

Характеристики: 

  • Объектив: Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM, совместимые объективы: Canon RF, RF-S, через адаптер: Canon EF и EF-S
  • Стабилизатор изображения: оптический стабилизатор в объективе + дополнительно цифровой стабилизатор при съемке видео
  • Оптический зум: 2.5х
  • Диаметр светофильтра: 49 мм
  • Датчик изображения: 22.3 х 14.9 APS-C CMOS
  • Число эффективных пикселей: 24.2 Мп.
  • Соотношение сторон: 3:2
  • Светочувствительность: фото: ISO 100 - 32000, с расширением до 51200; видео: ISO 100 - 12800 с расширением до 25600
  • Процессор: Digic XФормат файла: JPEG (8 бит), HEIF (10 бит), RAW и C-RAW (14 бит)
  • Баланс белого: авто (2 варианта), 6 предустановок, ручной, установка температуры в К
  • Серийная съемка: механический затвор с электронной передней шторкой: 12 кадров/с (до 42 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков), электронный затвор: 15 кадрjd/с (до 28 JPEG / HEIF или 7 RAW снимков в серии)
  • Цветовое пространство: sRGB, Adobe RGB
  • Автоспуск: 2, 10 с
  • Размер фотоизображения: 6000 х 4000 (3:2), 5328 х 4000 (4:3), 6000 х 3368 (16:9), 4000 х 4000 (1:1) и менее
  • Интервальная съемка: да, встроенный интервальный таймер для фото + 4K цейтраферная видеосъемка
  • Видеосъемка: 4K HDR PQ 30 кадров/с (без обрезки поля зрения, 6К супердискретизация); Full HD до 120 кадров/с; субдискретизация 4:2:0 8 бит или 4:2:2 10 бит (с гаммой HDR PQ), чистый HDMI выход
  • Разрешение видеозаписи: 3840 x 2160, 1920 x 1080Формат видеозаписи: MP4: с HDR PQ - только H.265 / HEVC, без HDR PQ - только H.264 / MPEG-4 AVC; сжатие IPB или IPB Light (межкадровое); сжатие All-I доступно только для цейтраферной съемки
  • Продолжительность видео: до 1 часа; Full HD 100р / 120p: 15 минут, температурные ограничения: 4K HQ около 50 минут (при температуре 23° С)
  • Формат записи звука: AAC стерео
  • Средний битрейт: 4:2:0 8 бит: 4K HQ 30р: 120 или 60 Мбит/с, Full HD 120p: 120 или 70 Мбит/с, 4:2:2 10 бит (HDR PQ): 4K 30p: 170 / 85 Мбит/с, Full HD 120p: 180 / 100 Мбит/с; 4K 30р цейтраферная съемка: 470 Мбит/с
  • Выдержка: механический затвор с электронной передней шторкой: 1/4000 - 30 с, длительная от руки (Bulb); электронный затвор: 1/8000 - 30 с
  • Замер экспозиции: TTL, 384 зоны: оценочный (связан со всеми точками АФ), частичный (5.8% в центре), точечный (2.9% в центре), усредненный центровзвешенный
  • Приоритет выдержки: есть
  • Приоритет диафрагмы: есть
  • Ручная экспозиция: есть
  • Экспокоррекция: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
  • Брекетинг экспозиции: +/-3 EV с шагом 1/3 EV
  • Автофокус: Dual Pixel CMOS AF II, покрытие около 100% кадра; 651 точка АФ (авто), 4503 точек (ручной выбор), распознавание людей, животных (кошки, собаки, птицы), транспорта (автомобили, мотоциклы), освещенность от EV -4
  • Ручная фокусировка: есть
  • Встроенная вспышка: есть, в.ч. 6 (м, ISO 100), угол покрытия: 18 мм (29 мм в 35-мм эквиваленте), поднимается вручную
  • Внешняя вспышка: мультифункционаьный башмак для вспышек Canon EL-5, трансмиттера ST-E10, для других вспышек необходим адаптер Canon AD-E1; X-синхронизация 1/250 с.
  • Дисплей: 2.95" (7.5 см) ЖК TFT, 1.62 млн. точек, наклонно-поворотный, сенсорный; настройка яркости (7 ступеней)
  • Видоискатель: 0.39" (1 см) OLED, 2.36 млн. точек (1024 х 768 пикселей), увеличение 0.95х (объектив 50 мм, фокусировка на бесконечность), частота обновления 60 или 120 Гц, вынос окулярной точки: 22 мм
  • Диоптрийная коррекция: от -3 до +1 диоптрии
  • Карта памяти: 1 гнездо для карт SD, SDHC, SDXC UHS-I
  • Связь с компьютером: USB 2.0 Type-C
  • Видео выход: HDMI Micro (Type D)
  • Разъемы: вход 3.5 мм для микрофона
  • Беспроводное соединение: Wi-Fi IEEE802.11b/g/n 2.4 ГГц, Bluetooth 4.
  • 2Питание: литий-ионный LP-E17, 440 / 310 снимков по стандарту CIPA (монитор / видоискатель), зарядка или постоянное питание по USB (необходимо ЗУ с поддержкой USB PD)
  • Вес: 328 г (только корпус), 375 г (с аккумулятором и картой памяти)
  • Размеры: 116.3 х 85.5 х 68.8 мм.

Комплектация

  • Canon RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM
  • аккумулятор LP-E17
  • зарядное устройство LC-E17E
  • ремень EM-200DB
  • крышка корпуса R-F-5
  • крышка башмака ER-SC2
  • кабель питания
  • документация

Видео

