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Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением
Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением

Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением

Fotokvant
Артикул: DAN-1591

Fotokvant BOX-23 LED - фотобокс размером 22х23х24 см c двумя полосками светодиодного освещения.

Фотобокс имеет отверстие для съемки сверху и поэтому позволяет снимать объекты в горизонтальном и вертикальном размещении. Две полоски освещения дают в два раза больше света, чем, например, в BOX-22LED. Вес - 0,25 кг.

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, прикрепленных внутри фотобокса. 

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, но, благодаря компактным размерам, может постоянно стоять рядом с компьютером и не занимать много места. Благодаря экономному потреблению данная модель может работать от обычного накопителя энергии для телефона powerbank, что позволяет сделать снимки в любом месте, даже без подключения к электросети. А модницы, блогеры и мастера маникюра оценят возможность просто и удобно снимать с его помощью свою работу.

Характеристики:

  • материал – акрил и ABS-пластик
  • питание – 5В 1A
  • цвет – белый
  • размер, см – 22,6х23х24

Комплектация

  • Фотобокс - 1 шт.
  • Фон белый - 1 шт.
  • Фон черный - 1 шт.
  • Светодиодная полоска на клеевой основе - 2 шт.
  • Шнур USB - 2 шт.
  • Сумка-чехол - 1 шт.

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