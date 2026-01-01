Fotokvant BOX-23LED фотобокс c 2xLED освещением

Описание

Модель имеет отверстие в верхней плоскости, что позволяет проводить съемку сверху. Подсветка осуществляется посредством двух LED-панелей, прикрепленных внутри фотобокса.

В разобранном виде фотостудия совсем не занимает места в рюкзаке и ее всегда можно взять на выездную фотосессию. Модель отличается простым монтажом, но, благодаря компактным размерам, может постоянно стоять рядом с компьютером и не занимать много места. Благодаря экономному потреблению данная модель может работать от обычного накопителя энергии для телефона powerbank, что позволяет сделать снимки в любом месте, даже без подключения к электросети. А модницы, блогеры и мастера маникюра оценят возможность просто и удобно снимать с его помощью свою работу.

Характеристики: