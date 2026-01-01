Falcon Eyes PB-210D светодиодный осветитель для фотобокса

Описание

Falcon Eyes PB-210D с SMD диодами дневного спектра может применяться, как дополнительный к уже установленным в фотобокс осветителям. Или самостоятельно, для местного освещения при настольной предметной съемке.

Подходит для установки в фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED и других аналогичных фотобоксов.



Комплектный сетевой адаптер с регулятором обеспечивает питанием и управляет освещенностью двух планок одновременно.

Характеристики :