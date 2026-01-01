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Falcon Eyes PB-210D светодиодный осветитель для фотобокса

Falcon Eyes PB-210D светодиодный осветитель для фотобокса

Falcon Eyes
Артикул: MTG-0523

Falcon Eyes PB-210D светодиодный осветитель для фотобокса. 2 планки по 24 светодиода, размер планки 380х44 мм, мощность 20Вт, сетевой адаптер с димером-регулятором на 2 планки.

Описание

Falcon Eyes PB-210D с SMD диодами дневного спектра может применяться, как дополнительный к уже установленным в фотобокс осветителям. Или самостоятельно,  для местного освещения при настольной предметной съемке.

Подходит для установки в фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED и других аналогичных фотобоксов.

Комплектный сетевой адаптер с регулятором обеспечивает питанием и управляет освещенностью двух планок одновременно.

Характеристики :

  • Количество светодиодов - 48 (2 планки х 24)
  • Мощность - 20Вт
  • Цветовая температура - 5500 (±200) К
  • Индекс цветопередачи - ≥95
  • Регулировка яркости - диммер с плавной регулировкой
  • Напряжение питания - 220В (в комплекте сетевой адаптер 9–12 В)
  • Размер планки - 380х44 мм

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