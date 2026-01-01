Falcon Eyes PB-210D светодиодный осветитель для фотобокса

Falcon Eyes PB-210D с SMD диодами дневного спектра может применяться, как дополнительный к уже установленным в фотобокс осветителям. Или самостоятельно, для местного освещения при настольной предметной съемке.
Подходит для установки в фотобокс Falcon Eyes Light Cube Z40 LED и других аналогичных фотобоксов.
Комплектный сетевой адаптер с регулятором обеспечивает питанием и управляет освещенностью двух планок одновременно.
Характеристики :
- Количество светодиодов - 48 (2 планки х 24)
- Мощность - 20Вт
- Цветовая температура - 5500 (±200) К
- Индекс цветопередачи - ≥95
- Регулировка яркости - диммер с плавной регулировкой
- Напряжение питания - 220В (в комплекте сетевой адаптер 9–12 В)
- Размер планки - 380х44 мм