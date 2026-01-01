Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс

Описание

Легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки. Позволяет снимать объекты украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий.

Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (200) К обеспечивают 288 светодиодов: 4 планки по 72 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.

Для получения рассеянного света используется тканевый диффузор (рассеиватель) из комплекта, который крепится на петлях к металлическому каркасу.

Яркость свечения светодиодов плавно регулируется двумя диммерами, которые находятся на сетевых адаптерах. Каждый диммер одновременно управляет яркостью двух светодиодных планок, подсоединенных к сетевому адаптеру.

Откидная передняя панель с двумя встроенными окнами 5 см служит для съемки с фронтальной стороны, а окно 7,5 см в крыше фотобокса для съемки с верхней точки.

В комплект входят черный, белый и оранжевый фоны.

В комплект включен складной мини-штатив высотой 35 см с держателем для смартфона шириной от 5 до 8 см.

Компактность фотобокса в сложенном виде и сумка-переноска размером 77х18х18 см обеспечивают удобство работы на выезде. Вес комплекта в сумке 4 кг.

Размеры фотобокса - 74х72х73 см

Диаметр окон:

фронтальных - 11 см, 5 см

верхнего -7.5 см

Цветовая температура - 5600 (200) К

Индекс цветопередачи - 90

Регулировка яркости - 2 диммера, плавное регулирование

Напряжение питания - 220 В (в комплекте 2 сетевых адаптера 312 В)

Фоны - 3 шт (черный, белый, оранжевый)

Высота мини-штатива - 25 35 см

Габаритные размеры:

сумки - 70х16х16 см

упаковки - 76.5х15х16.5 см

Масса:

комплект в сумке - 4 кг

комплект в упаковке - 4.2 кг