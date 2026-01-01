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-10 %
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс

Falcon Eyes Macro Studio 70 LED фотобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7779

Складной фотобокс размером 70x70x70 см, 4 съемные планки по 72 светодиода, цветовая температура 5600 К (200 К), CRI 90, 2 сетевых кабеля и 2 адаптера в комплекте, 3 фона (белый, черный, оранжевый), тканевый диффузор, складной мини-штатив, сумка.

Описание

Легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки. Позволяет снимать объекты украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий.

Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (200) К обеспечивают 288 светодиодов: 4 планки по 72 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.

Для получения рассеянного света используется тканевый диффузор (рассеиватель) из комплекта, который крепится на петлях к металлическому каркасу.

Яркость свечения светодиодов плавно регулируется двумя диммерами, которые находятся на сетевых адаптерах. Каждый диммер одновременно управляет яркостью двух светодиодных планок, подсоединенных к сетевому адаптеру.

Откидная передняя панель с двумя встроенными окнами 5 см служит для съемки с фронтальной стороны, а окно 7,5 см в крыше фотобокса для съемки с верхней точки.

В комплект входят черный, белый и оранжевый фоны.

В комплект включен складной мини-штатив высотой 35 см с держателем для смартфона шириной от 5 до 8 см.

Компактность фотобокса в сложенном виде и сумка-переноска размером 77х18х18 см обеспечивают удобство работы на выезде. Вес комплекта в сумке 4 кг.

Размеры фотобокса - 74х72х73 см

Диаметр окон:

фронтальных - 11 см, 5 см

верхнего -7.5 см

Цветовая температура - 5600 (200) К

Индекс цветопередачи - 90

Регулировка яркости - 2 диммера, плавное регулирование

Напряжение питания - 220 В (в комплекте 2 сетевых адаптера 312 В)

Фоны - 3 шт (черный, белый, оранжевый)

Высота мини-штатива - 25 35 см

Габаритные размеры:

сумки - 70х16х16 см

упаковки - 76.5х15х16.5 см

Масса:

комплект в сумке - 4 кг

комплект в упаковке - 4.2 кг

Комплектация

  • Тканевый тент фотобокса - 1 шт.
  • Трубка каркаса - 12 шт.
  • Угловое соединение - 8 шт.
  • Светодиодная панель - 4 шт.
  • Держатель панели - 4 шт.
  • Фоны: белый, черный оранжевый - по 1 шт.
  • Тканевый диффузор - 1 шт.
  • Сетевой адаптер с диммером - 2 шт.
  • Кабель питания - 2 шт.
  • Складной мини-штатив - 1 шт.
  • Держатель для смартфона - 1 шт.
  • Сумка для хранения и переноски - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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