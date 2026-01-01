Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источником света. Цветовая температура светодиодных осветителей - 5500К. Лайт-куб имеет внутренние серебристые стенки, которые равномерно заполняют его отраженным светом.

Четыре светодиодные планки и беспроводной пульт дистанционного управления позволяют профессионально управлять светом. Мощность каждой планки регулируется независимо, а пульт позволяет запомнить до 8 настроек, таким образом можно быстро переключаться между различными задачами и в любой момент продолжить прерванную съемку без предварительной настройки. Большой ЖК-экран с подсветкой отображает всю необходимую информацию.

Светодиодные планки, входящие в комплект софтбокса, могут работать в режиме импульсного источника света с кратковременным увеличением мощности, это дает возможность кратковременно увеличить их мощность на один шаг экспозиции. При включении режима Flash и подготовки объекта к съемке светодиодные планки работают, как источник пилотного света, что помогает оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышки.

На передней стенке расположено окно 20х30 см с отверстием диаметром 7 см, на верхней стенке находится окно диаметром 13 см с крышкой. При необходимости переднюю и боковые стенки можно откинуть, а вместо боковых стенок на каркасе можно закрепить рассеиватели (дополнительные специализированные рассеиватели приобретаются отдельно).

Характеристики: