images
images
images
images
images
images
images
images
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой
Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой

Falcon Eyes Macro Studio 60 LED фотобокс 60 см с подсветкой

Falcon Eyes
Артикул: NVF-8839

Falcon Eyes Macro Studio 60 LED - фотобокс для предметной съемки, размер - 60х60х60 см.

Подсветку фотобокса осуществляют четыре светодиодные линейки, которые имеют режим постоянного света, режим импульсного света, память на 8 настроек.

В комплекте пульт беспроводного управления яркостью и вкл/выкл каждой линейки. 

Описание

Конструктивно приспособление разворачивается в квадратный легкий фотобокс со своим собственным источником света. Цветовая температура светодиодных осветителей - 5500К. Лайт-куб имеет внутренние серебристые стенки, которые равномерно заполняют его отраженным светом.

Четыре светодиодные планки и беспроводной пульт дистанционного управления позволяют профессионально управлять светом. Мощность каждой планки регулируется независимо, а пульт позволяет запомнить до 8 настроек, таким образом можно быстро переключаться между различными задачами и в любой момент продолжить прерванную съемку без предварительной настройки. Большой ЖК-экран с подсветкой отображает всю необходимую информацию.

Светодиодные планки, входящие в комплект софтбокса, могут работать в режиме импульсного источника света с кратковременным увеличением мощности, это дает возможность кратковременно увеличить их мощность на один шаг экспозиции. При включении режима Flash и подготовки объекта к съемке светодиодные планки работают, как источник пилотного света, что помогает оценить световой рисунок в момент срабатывания вспышки.

На передней стенке расположено окно 20х30 см с отверстием диаметром 7 см, на верхней стенке находится окно диаметром 13 см с крышкой. При необходимости переднюю и боковые стенки можно откинуть, а вместо боковых стенок на каркасе можно закрепить рассеиватели (дополнительные специализированные рассеиватели приобретаются отдельно).

Характеристики:

  • размер фотобокса, см - 60х60х60
  • источник света - 4 линейки по 24 светодиода
  • потребляемая мощность, Вт - 36
  • цветовая температура, К - 5500к±200
  • индекс цветопередачи - ≥95
  • количество фонов в комплекте - 3 (черный, белый и оранжевый)
  • материал каркаса/корпуса - сталь/синтетическая ткань
  • вес (без фонов), кг - 3

Комплектация

  • Трубка каркаса фотобокса - 12 шт.
  • Трубка каркаса фотобокса с креплением для светодиодов - 4 шт.
  • Соединение угловое - 8 шт.
  • Тканевый корпус фотобокса.
  • Светодиодный модуль - 4 шт.
  • Комплект кабелей-соединителей светодиодных модулей.
  • Пластиковый фон - 3 шт.
  • Сетевой адаптер.
  • Беспроводной программируемый контроллер.
  • Сумка.
  • Руководство по эксплуатации.

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Арт. NVF-7896
Falcon Eyes miniLight 45 LED лампа светодиодная
Наличие
в наличии 4-10 шт

Falcon Eyes miniLight 45 LED – светодиодная лампа постоянного света.

Осветитель miniLight 45 LED предназначен для установки в стандартный патрон Е27, мощность лампы 45 Вт. Она оснащена панелью сверхъярких светодиодов с дистанционно регулируемой яркостью светового потока и высоким уровнем цветопередачи. Индекс CRI более 90. 

3 190 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Арт. NVF-9145
Fotokvant CL-C35 студийная клипса прищепка
Наличие
более 10 шт

Fotokvant CL-C35 – студийная монтажная клипса для фиксации тканевых и сюжетных студийных фонов, а также цветных фильтров и фрострам. Клипса-зажим также подходит для крепления фолиевых фильтров на шторках осветительного прибора. Она изготовлена из металла, а на захватах имеются резиновые накладки.

250 ₽
В корзину
Grifon LED 770 фотобокс 70 см со светодиодным освещением
Grifon LED 770 фотобокс 70 см со светодиодным освещением
Grifon LED 770 фотобокс 70 см со светодиодным освещением
Арт. NVF-9766
Grifon LED 770 фотобокс 70 см со светодиодным освещением
Наличие
более 10 шт

Grifon LED 770 - фотобокс со светодиодным освещением.

Фотобокс предназначен для бестеневой фотографии. В комплект входят четыре плексигласовых фона: черный, белый, оранжевый, серый.

8 800 ₽
В корзину
-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 22 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
В корзину
Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см
Арт. FTR-951
Grifon R-82 SW светоотражатель серебряный/белый 82 см
Наличие
более 10 шт

Grifon R-80 SW – двухсторонний отражатель серебряный/белый на пружине. Диаметр диска 80 см. В сложенном состоянии диаметр 32 см.

Для хранения и транспортировки упакован в удобный прочный чехол.

730 ₽
В корзину

Видео

Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс купить для предметной съемки
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Какой фотобокс выбрать. Обзор лайт-кубов Fotokvant BOX с LED освещением
Великие фотографы. Артура Элгорта (©Arthur Elgort)
Великие фотографы. Артура Элгорта (©Arthur Elgort)
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
QZSD SL285 компактная стойка с независимыми ножками
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.