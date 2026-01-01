Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала

Описание

SpyderCube сделан из гибридного материала Cycoloy, сплава АБС-пластика и поликарбоната, который не выцветает, чрезвычайно долговечен, ударо- и огнестоек. Кроме того, его цвета дополнительно пигментно закреплены для долговечности и нанесены с использованием точно рассчитанных формул для обеспечения оптимальных цветовых значений, в том числе 18% серого. Это задает новые стандарты для спектральной нейтральности, которые дают точную цветокоррекцию при любом источнике света.