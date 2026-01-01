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Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала

Datacolor SC200 SpyderCube фотошкала

Datacolor
Артикул: NVF-5715

Datacolor SC200 SpyderCube – фотошкала для регулировки баланса белого и экспозиции.

Имеет белое, 18% серое, черное поля, а также черную ловушку.

Описание

SpyderCube сделан из гибридного материала Cycoloy, сплава АБС-пластика и поликарбоната, который не выцветает, чрезвычайно долговечен, ударо- и огнестоек. Кроме того, его цвета дополнительно пигментно закреплены для долговечности и нанесены с использованием точно рассчитанных формул для обеспечения оптимальных цветовых значений, в том числе 18% серого. Это задает новые стандарты для спектральной нейтральности, которые дают точную цветокоррекцию при любом источнике света.

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