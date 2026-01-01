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-10 %
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс
Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс

Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс

Falcon Eyes
Артикул: DAN-7778

Складной фотобокс размер 50x50x50 см, 4 съемные планки по 24 светодиода, цветовая температура 5600 (200) К, CRI 90, 2 сетевых кабеля и 2 адаптера в комплекте, 3 фона (белый, черный, оранжевый), тканевый диффузор, складной мини-штатив, сумка.

Описание

Легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий.

Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 96 светодиодов: 4 планки по 24 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.

Для получения рассеянного света используется тканевый диффузор (рассеиватель) из комплекта, который крепится на петлях к металлическому каркасу. 

Яркость свечения светодиодов плавно регулируется двумя диммерами, которые находятся на сетевых адаптерах. Каждый диммер одновременно управляет яркостью двух светодиодных планок, подсоединенных к сетевому адаптеру.

Откидная передняя панель с двумя встроенными окнами диаметром 11 см и 5 см служит для съемки с фронтальной стороны, а окно 7,5 см в крыше фотобокса – для съемки с верхней точки.

В комплект входит складной мини-штатив высотой 35 см с держателем для смартфона шириной от 5 до 8 см.

Компактность фотобокса в сложенном виде и сумка-переноска размером 55х14,5х14,5 см обеспечивают удобство работы на выезде. Вес комплекта в сумке 2,5 кг.

Размеры фотобокса - 54х52х53 см

Диаметр окон:
фронтальные - 11 см, 5 см
верхнее - 7.5 см

Количество светодиодов - 96 (4 планки х 24)

Цветовая температура - 5600 (±200) К

Индекс цветопередачи - ≥90

Регулировка яркости - 2 диммера с плавной регулировкой

Напряжение питания - 220 В (в комплекте 2 сетевых адаптера 3–12 В)

Фоны - (черный, белый, оранжевый)

Высота штатива - 25–35 см

Габаритные размеры:

сумка - 55х14.5х14.5 см

упаковка - 56.5х15х16.5 см

Масса:

комплекта в сумке - 2.5 кг

комплекта в упаковке - 2.75 кг



Комплектация

  • Тканевый тент фотобокса - 1 шт.
  • Трубка каркаса - 12 шт.
  • Угловое соединение - 8 шт.
  • Светодиодная панель - 4 шт.
  • Держатель панели - 4 шт.
  • Фоны: белый, черный оранжевый - по 1 шт.
  • Тканевый диффузор - 1 шт.
  • Сетевой адаптер с диммером - 2 шт.
  • Кабель питания - 2 шт.
  • Складной мини-штатив 35 см - 1 шт.
  • Держатель для смартфона - 1 шт.
  • Сумка для хранения и переноски - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации - 1 шт.

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