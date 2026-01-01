Falcon Eyes Macro Studio 50 LED фотобокс

Описание

Легкий, компактный в сложенном виде фотобокс для предметной съемки. Позволяет снимать объекты – украшения, обувь, гаджеты с минимальной постобработкой фотографий.

Основой фотобокса служит тент, который натягивается на жесткий сборный каркас из трубок, соединенных между собой пластиковыми уголками. Объект, помещенный в фотобокс, освещается равномерно благодаря серебристой светоотражающей ткани тента и источникам света в самом фотобоксе. Освещение с цветовой температурой 5600 (±200) К обеспечивают 96 светодиодов: 4 планки по 24 источника крепятся к каркасу фотобокса фиксаторами.

Для получения рассеянного света используется тканевый диффузор (рассеиватель) из комплекта, который крепится на петлях к металлическому каркасу.

Яркость свечения светодиодов плавно регулируется двумя диммерами, которые находятся на сетевых адаптерах. Каждый диммер одновременно управляет яркостью двух светодиодных планок, подсоединенных к сетевому адаптеру.

Откидная передняя панель с двумя встроенными окнами диаметром 11 см и 5 см служит для съемки с фронтальной стороны, а окно 7,5 см в крыше фотобокса – для съемки с верхней точки.

В комплект входит складной мини-штатив высотой 35 см с держателем для смартфона шириной от 5 до 8 см.

Компактность фотобокса в сложенном виде и сумка-переноска размером 55х14,5х14,5 см обеспечивают удобство работы на выезде. Вес комплекта в сумке 2,5 кг.

Размеры фотобокса - 54х52х53 см

Диаметр окон:

фронтальные - 11 см, 5 см

верхнее - 7.5 см

Количество светодиодов - 96 (4 планки х 24)



Цветовая температура - 5600 (±200) К

Индекс цветопередачи - ≥90

Регулировка яркости - 2 диммера с плавной регулировкой

Напряжение питания - 220 В (в комплекте 2 сетевых адаптера 3–12 В)

Фоны - (черный, белый, оранжевый)

Высота штатива - 25–35 см

Габаритные размеры:

сумка - 55х14.5х14.5 см

упаковка - 56.5х15х16.5 см

Масса:

комплекта в сумке - 2.5 кг

комплекта в упаковке - 2.75 кг







