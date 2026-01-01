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Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный

Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный

Wansen
Артикул: MTG-3257

Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, белый и черный цвет. Серебро 30х66 см. 

Описание

Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный

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