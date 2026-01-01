MingXing Black Light Sheed Tent лайт-куб 40x40x40 см – фотобокс для предметной бестеневой съемки. В комплект входят два фона – черный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный. Флаг для предметной съемки, изготовлен из плотного картона. Размер в сложенном состоянии 22х30 см. Стороны 22х30 см имеют золотой, белый и черный цвет. Серебро 30х66 см.
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MingXing Black Light Sheed Tent лайт-куб 40x40x40 см – фотобокс для предметной бестеневой съемки. В комплект входят два фона – черный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол.
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