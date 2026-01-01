Wansen Flag 843258 флаг А4-3 белый золотой серебряный черный

Арт. NVF-9504

Kupo KCP710 Convi Clamp w/Adjustable Handle-Silver - держатель-зажим с регулируемой рукояткой.

Зажим Convi Clamp с рукояткой изготовлен из нержавеющей стали. Может быть надежно установлен на трубке диаметром от 5 до 51 мм.

Зажимные губки имеют накладки из полеуретана что предохраняет от поврежрений зажимаемую поверхность и усиливает прочность захвата.







