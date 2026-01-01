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Selens 834563 Collapsible Photo Reflector квадратный отражатель 5в1 100x100 см с ручками
Selens 834563 Collapsible Photo Reflector квадратный отражатель 5в1 100x100 см с ручками

Selens 834563 Collapsible Photo Reflector квадратный отражатель 5в1 100x100 см с ручками

Selens
Артикул: MTG-3098

Selens 834563 Collapsible Photo Reflector отражатель 5в1 100x100 см - портативный квадратный лайт-диск размером 100х100 см имеет 5 поверхностей: белую, серебристую, золотую, черную и просветную. Идеально подходит для выездной съемки как профессионалам, так и новичкам. Имеет удобные ручки по одной из сторон квадрата.

Описание

Золотистая поверхность создает на фотографиях атмосферу очень теплого, солнечного свечения, идеально подходящую для портретной съемки, она меняет оттенки кожи модели, делая их более привлекательными.

Серебристая поверхность является отличным высококонтрастным отражателем, который воспроизводит больше света, чем белая панель. Этот отражатель используется для усиления бликов, снижения цветовой температуры.

Белая поверхность создает яркое, действительно естественное отражение света для заполнения и создания бликов, обеспечивая нейтральную цветовую температуру.

Черная поверхность поглощает весь попадающий на нее свет и не допускает отражения. Она идеально подходит для блокировки солнечного света на открытом воздухе или света из окна.

Просветная поверхность предназначена для рассеивания света, аналогично софтбоксу. Она идеально подходит для уменьшения теней и смягчения света.

Характеристики:

  • размер - 100х100 см
  • цвета - белый, на просвет, черный, золотой, серебряный

Комплектация

  • Selens 834563 Collapsible Photo Reflector квадратный отражатель 5в1 100x100 см с ручками - 1 шт
  • чехол для хранения и переноски - 1 шт

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