Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см

Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.
Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Акриловый прозрачный цилиндр Fotokvant BCY-415 высотой 15 см.
Цилиндр используется, как подиум для предметной съемки. Позволяет получить эффект бестеневой съемки или может служить красивой подставкой для ювелирной фотосессии. Акрил высокого качества и совершенно прозрачный. Высота цилиндра - 15 см, диаметр - 4 см. Вес нетто - 224 гр.
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Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.
Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.
Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.
Grifon B-22 комплект дополнительных колесиков (роликов) для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Без тормоза.
Художественный пластиковый фон LAXY №33.
Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.
Пластиковый студийный фон Fotokvant BP-6050/2. Имеет глянцевую поверхность черного цвета.
Применяется для предметной съемки, когда требуется полированная гладкая поверхность. Можно использовать для фотографии макро. В зависимости от освещения с данным фоном можно получить разный результат. Размер - 50х60 см. Толщина - 2 мм. Поверхность влагоустойчивая и ударопрочная.