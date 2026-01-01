images
images
images
images
Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см
Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см
Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см
Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см

Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см

Fotokvant
Артикул: DAN-4169

Акриловый прозрачный цилиндр Fotokvant BCY-415 высотой 15 см.

Цилиндр используется, как подиум для предметной съемки. Позволяет получить эффект бестеневой съемки или может служить красивой подставкой для ювелирной фотосессии. Акрил высокого качества и совершенно прозрачный. Высота цилиндра - 15 см, диаметр - 4 см. Вес нетто - 224 гр.

Описание

Fotokvant BCY-415 акриловый прозрачный цилиндр 15 см диаметром 4 см

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

-10 %
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки
Арт. DAN-3691
Falcon Eyes ST-0303 стол для предметной съемки
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 14 ч

Стол для предметной съемки Falcon Eyes ST-0303.

Стол с глянцевыми белым и черным полотнами. Размер полотен - 30×30 см, толщина - 3 мм. Имеет четыре ножки высотой 70 мм.

-10 %1 290 ₽
1 160 ₽
В корзину
-23 %
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Арт. FTR-293
Fotokvant RLH-1 патрон для лампы с креплением для зонта
Наличие
более 10 шт
до конца распродажи 6 дн, 13 ч

Fotokvant RLH-1 – патрон E27 с креплением на стандартную студийную стойку или другой крепеж с адаптером. Патрон с отверстием для установки фотографического зонта. Чаще всего используется совместно с патронными вспышками E27. Длина кабеля (с вилкой) 169 см.

-23.44 %640 ₽
490 ₽
В корзину
Grifon B-22 ролики для стоек без тормоза
Арт. NVF-2289
Grifon B-22 ролики для стоек без тормоза
Наличие
более 10 шт

Grifon B-22 комплект дополнительных колесиков (роликов) для студийных стоек с диаметром ножек 22 мм. Колесики предназначены для того, чтобы легко и удобно перемещать по студии стойки или журавли с тяжелым или объемным оборудованием. Без тормоза.

1 680 ₽
В корзину
-12 %
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
Арт. DAN-4690
LAXY №33 фон пластиковый 30х30 см мрамор
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 7 дн, 23 ч

Художественный пластиковый фон LAXY №33.

Художественный пластиковый фон размером 30х30 см. Изготовлен из мягкого пластика. Применяется для предметной съемки, когда нужно художественное оформление снимаемого объекта. Рисунок фона имитирует цветной полированный камень.

-12 %490 ₽
430 ₽
В корзину
Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм
Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм
Арт. DAN-5184
Fotokvant BP-6050/2 фон черный зеркальный 2 мм
Временно нет в наличии

Пластиковый студийный фон Fotokvant BP-6050/2. Имеет глянцевую поверхность черного цвета.

Применяется для предметной съемки, когда требуется полированная гладкая поверхность. Можно использовать для фотографии макро. В зависимости от освещения с данным фоном можно получить разный результат. Размер - 50х60 см. Толщина - 2 мм. Поверхность влагоустойчивая и ударопрочная.

2 330 ₽
В корзину

Видео

Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Очень просто о 10 ошибках начинающего фотографа
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Типы студийных софтбоксов. Как правильно собрать и разобрать софтбокс
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
Matthieu Ricard: философские фотографии или философия фотографии
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
УОЛТЕР ЧАНДОХА – КОШАЧЬИХ ДЕЛ МАЭСТРО
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.