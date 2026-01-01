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-10 %
Falcon Eyes LFPB-2 Фотобокс складной 60 см

Falcon Eyes LFPB-2 Фотобокс складной 60 см

Falcon Eyes
Артикул: VBR-538

Фотобокс Falcon Eyes LFPB-2 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.

Falcon Eyes LFPB-2 не требует крепежа для приведения в рабочее состояние. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 60х60х60 см. Вес - 0,9 кг.

Описание

Чтобы при фотографировании получались мягкие контуры и по возможности отсутствовали тени, при производстве фотобокса Falcon Eyes LFPB-2 было использовано специальное тканевое покрытие, с помощью которого освещение распределяется равномерно.

Falcon Eyes LFPB-2 комплектуется передней стенкой с прорезью для объектива и четырмя сменными фонами - белым, черным, синим и красным.

Вся конструкция упаковывается в сумку-чехол, в которой удобно хранить фотобокс, а также перевозить его на место проведения фотосессии.

Комплектация


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