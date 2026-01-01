Falcon Eyes LFPB-2 Фотобокс складной 60 см

Чтобы при фотографировании получались мягкие контуры и по возможности отсутствовали тени, при производстве фотобокса Falcon Eyes LFPB-2 было использовано специальное тканевое покрытие, с помощью которого освещение распределяется равномерно.
Falcon Eyes LFPB-2 комплектуется передней стенкой с прорезью для объектива и четырмя сменными фонами - белым, черным, синим и красным.
Вся конструкция упаковывается в сумку-чехол, в которой удобно хранить фотобокс, а также перевозить его на место проведения фотосессии.