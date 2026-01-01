Falcon Eyes LFPB-2 Фотобокс складной 60 см

Артикул: VBR-538

Фотобокс Falcon Eyes LFPB-2 используют для получения бестеневой фотографии при съемке для каталога или интернет-магазина, а также при любой малогабаритной предметной фотосъемке.

Falcon Eyes LFPB-2 не требует крепежа для приведения в рабочее состояние. Установка в рабочее состояние происходит за счет гибких пружин, которые вшиты по периметру куба. Размер фотобокса 60х60х60 см. Вес - 0,9 кг.

