Fotokvant SM-60-48 стандартный поворотный стол для 3D-фотосъемки

Grifon SB-90 – стандартный фотобокс 90х90х90 см для предметной бестеневой съемки.
В комплекте 4 фона: черный, синий, красный и белый. Фотобокс легко складывается и упаковывается в чехол. Вес - 1,25 кг.
Fotokvant SM-60-48 – механический поворотный стол для предметной 3D-съемки в бюджетном ценовом диапазоне.
Предназначен для владельцев небольших фотостудий и фотографов, кто заинтересовался идеей 3D-фотосъемки, но пока не готов вкладывать значительные средства в оборудование. Максимальная нагрузка – до 50 кг. Диаметр диска 60 см, с разметкой на 48 секторов. Вес - 6,3 кг.
Компактный и удобный стол серии SM представляет из себя вращающийся диск на неподвижной основе. Металлический поворотный механизм с подшипником и специальным тормозом обеспечивает плавное вращение диска с небольшим усилием, без рывков. Тормоз препятствует самопроизвольному повороту диска при 3D-фотосъемке. Исключается сдвиг или непроизвольный поворот предмета во время фотографирования.
Диск поворотного стола снабжен специальной разметкой с удобными выступами для пальцев, что обеспечивает достаточно высокую скорость фотосъемки, сравнимую с автоматическими поворотными столами. Для установки диска на заданный сектор достаточно совместить пальцем верхний и нижний выступы. В процессе фотосъемки можно поворачивать стол на ощупь, любой рукой и не глядя на разметку, чтобы не отвлекаться от процесса фотографирования.
При необходимости можно фотографировать предметы со вдвое меньшим числом ракурсов на один оборот диска. Для этого выступы под диском сделаны разного цвета. Цвета чередуются попеременно, через один. При съемке с меньшим числом ракурсов используются выступы только одного цвета, другой цвет пропускается. Например, на диске с 72 выступами можно получить либо 72 ракурса (все подряд), либо 36 (выступы одного цвета).
Fotokvant FLH-30 – новый универсальный пузырьковый уровень для горячего башмака камеры. Является многофункциональным аксессуаром, служит заглушкой для горячего башмака. Помогает защитить от пыли, грязи, влаги и повреждений контакты башмака. Также с помощью уровня фотограф сможет получить более высокую степень точности захвата изображения.
Фотобокс Fotokvant BOX-80LED c LED освещением, размер - 80x80 см.
Портативный фотобокс мини-фотостудия. Фотобокс имеет простую складную конструкцию, которая выводит на совершенно новый уровень возможности при съемке предметки даже смартфоном.
Соты для софтрефлектора диаметром 42 см Fotokvant GRID42.
Сотовая насадка для софтрефлектора, используется для создания направленного света. Применение данного модификатора позволяет уменьшить угол рассеивания света, при этом устраняется больше рассеянного света и появляется возможность формировать свет с большей точностью.
