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Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой
Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой
Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой

Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой

Fotokvant
Артикул: MTG-2380

Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см. 

Описание

Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой

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