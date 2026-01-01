Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой

Арт. MTG-2219

Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический. Держатель премиум класса выполнен полностью из металла. Позволяет удерживать смартфоны размером по ширине от 60 мм до 90 мм. В основании имеется резьбовое отверстие 1/4" для установки на шативные площадки. В штативные головы системы "Arca swiss" ("ласточкин хвост") и им подобные, держатель может устанавливаться напрямую без площадки, ширина держателя 35 мм. Откидывающаяся упорная планка позволяет ставить держатель со смартфоном на стол без дополнительных приспособлений. Удобная встроенная шаровая голова с плавным ходом поворачивает смартфон в держателе во всех плоскостях.