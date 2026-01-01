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Darkroom D19 проявитель сухой

Darkroom D19 проявитель сухой

Darkroom
Артикул: DAN-3666

Проявитель сухой Darkroom D19.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции. 

Описание

Высококонтрастный метол-гидрохиноновый проявитель для листовых пленок, фотопластинок и рентгеновских материалов. Предназначен, в первую очередь, для технической фотографии, в условиях, когда требуется получение высокого контраста или значительного контраста при коротком времени проявки. Применяется в фоторепортаже, аэрофотографии, рентгенографии, спектрофотографии и инфракрасной фотографии.

Проявители для обработки черно-белой фотопленки имеют различные свойства. Доступны проявители в виде порошков и концентратов, имеются одно- и двух растворные.

По типам все проявители можно классифицировать на нормально работающие, контрастные, мягко работающие, мелкозернистые, выравнивающие, быстродействующие и специальные проявители (низко - и высокотемпературные, повышающие и снижающие светочувствительность фотоматериала и др.).

Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

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Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

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