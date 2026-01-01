Darkroom D19 проявитель сухой

Описание

Высококонтрастный метол-гидрохиноновый проявитель для листовых пленок, фотопластинок и рентгеновских материалов. Предназначен, в первую очередь, для технической фотографии, в условиях, когда требуется получение высокого контраста или значительного контраста при коротком времени проявки. Применяется в фоторепортаже, аэрофотографии, рентгенографии, спектрофотографии и инфракрасной фотографии.

Проявители для обработки черно-белой фотопленки имеют различные свойства. Доступны проявители в виде порошков и концентратов, имеются одно- и двух растворные.

По типам все проявители можно классифицировать на нормально работающие, контрастные, мягко работающие, мелкозернистые, выравнивающие, быстродействующие и специальные проявители (низко - и высокотемпературные, повышающие и снижающие светочувствительность фотоматериала и др.).

Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.