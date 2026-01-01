LG Photo Paper Professional Ultra Glossy 210 g/m2 бумага А4 для принтера

Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Аккумулятор Fotokvant NP-F970 емкость 7800 mAh.
Аккумулятор типа Sony NP-F970. Высококачественная литиево-ионная батарея используется для работы с видеокамерами и фотокамерами, обеспечивает стабильную и надежную работу техники. Емкость - 7800 mAh.
DGTape UM Gaffa Tape Yellow Fluorescent - тейп ультраматовый желтый, размер 24 мм х 50 м.
Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - желтый, ультраматовый.
Fujimi FJ SR-N3 – электронный проводной пульт дистанционного