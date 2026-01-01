LG Photo Paper Professional Ultra Glossy 210 g/m2 бумага А4 для принтера

Арт. DAN-1483

DGTape UM Gaffa Tape Yellow Fluorescent - тейп ультраматовый желтый, размер 24 мм х 50 м.

Клейкая лента на тканевой основе. Устойчива к воздействию влаги. Идеально подходит для маркировки объектов, крепления фонов, проводов, фильтров и т.д. Лента прочная и не оставляет следов. Размер - 24 мм х 50 м. Цвет - желтый, ультраматовый.