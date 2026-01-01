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Darkroom селеновый тонер 500 мл
Darkroom селеновый тонер 500 мл
Darkroom селеновый тонер 500 мл

Darkroom селеновый тонер 500 мл

Darkroom
Артикул: DAN-7823

Darkroom селеновый тонер 500 мл. Селен может давать различные эффекты в зависимости от концентрации, времени обработки, бумаги и проявителя. Чаще всего он устраняет "зелень" ч/б отпечатка, смещая оттенок в сторону мадженты. Но главная задача селенового тонера - увеличение долговечности отпечатка. 

Описание

Darkroom селеновый тонер 500 мл

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