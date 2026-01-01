Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.
Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Darkroom селеновый тонер 500 мл. Селен может давать различные эффекты в зависимости от концентрации, времени обработки, бумаги и проявителя. Чаще всего он устраняет "зелень" ч/б отпечатка, смещая оттенок в сторону мадженты. Но главная задача селенового тонера - увеличение долговечности отпечатка.
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Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.
Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора.
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл).
Silberra Aphenol проявитель.
Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.
Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.
Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.
Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.
Проявитель сухой Darkroom D19.
Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин высококонтрастный. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.