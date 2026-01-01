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Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)

Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)

Darkroom
Артикул: DAN-7821

Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл). 

Описание

Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл)

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Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

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