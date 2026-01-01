Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.
Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Darkroom набор для обращения ч/б отпечатков (3х250мл).
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Красно-медный тонер Darkroom 2х250 мл.
Концентрированный раствор для тонирования бром-серебряных отпечатков. Объем 250 мл рассчитан на приготовление одного литра рабочего раствора.
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.