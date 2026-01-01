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Darkroom цианотипия классическая (большой набор)
Darkroom цианотипия классическая (большой набор)

Darkroom цианотипия классическая (большой набор)

Darkroom
Артикул: DAN-4394

Цианотипия классическая Darkroom (большой набор).

Набор для самостоятельного изготовления фотоотпечатков по методу печати Цианотипия.

Описание

Технология была разработана англичанином Джоном Гершелем в середине 19 века, данный процесс дошел до наших дней не претерпев никаких изменений. Он по прежнему используется художниками и фотографами по всему миру для создания неповторимых отпечатков в голубых тонах.

Внимание! При работе с химическими реактивами соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности.

Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

Комплектация

  • Реактивы для приготовления светочувствительной эмульсии (2х100 мл).
  • Лист акварельной бумаги - 5 шт.
  • Прозрачная пленка для печати на струйном принтере - 5 шт.
  • Пипетки Пастера - 2 шт.
  • Перчатки нитриловые, черные (пара).
  • Мерный стакан 50 мл.
  • Кисть для нанесения эмульсии на бумагу.
  • Инструкция.

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Кювета предназначена для химической обработки фотоснимков. Она изготовлена из химически стойкой и ударопрочной пластмассы, имеет ребристое дно и носик для слива реактивов на одном из углов. Также на дне проявочной кюветы находятся три паза для удобства размещения термометра или пинцета, предотвращающие их соскальзывание в раствор. Размер по дну - 30х40 см. Размер по верхней части - 35х47 см.


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Наличие
в наличии 1-3 шт

Silberra Aphenol проявитель.

Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.

Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.

Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

380 ₽
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