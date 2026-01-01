Darkroom цианотипия классическая (большой набор)

Описание

Технология была разработана англичанином Джоном Гершелем в середине 19 века, данный процесс дошел до наших дней не претерпев никаких изменений. Он по прежнему используется художниками и фотографами по всему миру для создания неповторимых отпечатков в голубых тонах.

Внимание! При работе с химическими реактивами соблюдайте меры предосторожности и технику безопасности.

Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.