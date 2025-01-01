Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.
Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый".
Набор для приготовления 0,5 литра проявителя, 0,5 литра фиксажа и последующей печати черно-белых снимков на фотобумаге. Состоит из 3-х ванночек, проявителя, закрепителя (фиксажа), фотобумаги , защитных перчаток и пинцета. Инструкция в комплекте.
Silberra Aphenol проявитель.
Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.
Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.
Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.
Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.
Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.
