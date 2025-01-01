images
images
images
images
images
images
images
images
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"
Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"

Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"

Славич
Артикул: MTG-1362

Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый". 

Набор для приготовления 0,5 литра проявителя, 0,5 литра фиксажа и последующей печати черно-белых снимков на фотобумаге. Состоит из 3-х ванночек, проявителя, закрепителя (фиксажа), фотобумаги , защитных перчаток и пинцета. Инструкция в комплекте.  

Описание

Славич Набор для печати черно-белой фотографии "желтый"

Комплектация

  • 0,5 литра проявителя Стандарт-1,
  • 0,5 литра фиксажа БКФ  
  • 3-х ванночки 10,5х15,5 см,
  • фотобумага Унибром-160 10х15 см ,
  • защитные перчатки
  • пинцет. 

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

С этим товаром покупают

Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Арт. DAN-9285
Fotokvant Bottle-1000 ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: более 10 шт

Fotokvant Bottle-1000 - ёмкость для хранения фотореактивов объем 1000 мл.


Предназначена для хранения как готовых растворов так и концентратов проявителя, фиксажа, отбелки, виражей и так далее.

520 ₽
В корзину
Silberra Aphenol проявитель
Арт. DAN-9603
Silberra Aphenol проявитель
Наличие
Москва: более 10 штЦентральный склад: в наличии 1-3 шт

Silberra Aphenol проявитель.

Проявитель Silberra Aphenol – однорастворный проявитель на основе фенидона и аскорбиновой кислоты. Применяется для проявления черно-белых фотопленок.

Проявитель Silberra Aphenol работает как выравнивающий резкостный проявитель, с минимальным зерном, хорошим выявлением светочувствительности и с отсутствием вуалирования; дает четкий и широкий спектр полутонов, отлично отрабатывает светлые участки негативов. Идеален для проявления современных малосеребряных фотоэмульсий на «плоских» кристаллах, но великолепные результаты получаются и на классических.

Увеличение чувствительности до 3-4 раз происходит очень легко, практически без потери общего качества, что позволяет рекомендовать Silberra Aphenol в качестве основного проявителя для Push-процесса.

Поставляется в виде набора реактивов в трех отдельных пакетах, предназначенных для создания 1 литра рабочего раствора.

330 ₽
В корзину
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Арт. DAN-9604
Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой
Наличие
Москва: в наличии 4-10 штЦентральный склад: в наличии 4-10 шт

Silberra FIXER A1 фиксаж кислый сухой.

Фиксаж Silberra FIXER A1 является одним из наиболее часто используемых на практике видов закрепителя. Подходит для фиксирования всех типов фотоматериалов: пленок (в том числе и технических), пластинок, фотобумаг.
Применение такого фиксажа позволяет почти полностью исключить возможность образования дихроичной вуали и уменьшает время промывки для фотопленки между проявителем и фиксажем: за счет метабисульфита калия реакция проявления в кислой среде фиксажа прекращается практически моментально, поэтому необходимости применять между проявителем и фиксажем Silberra FIXER A1 длительную промывку или стоп-ванну для фотопленок нет. Для фотобумаг стоп-ванна остается желательным элементом процесса в любом случае.

330 ₽
В корзину

Видео

LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
LED-панели. Что нужно знать о светодиодных осветителях. Обзор
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Видеообзор штативов Falcon Eyes LifePod Flex и LifePod Flex Plus
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Как быстро сделать прическу. Универсальное руководство для моделей и фотографов
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Видеография. Часть 4. Как снимать разговор
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Флаги для предметной съемки

Wansen

Узнать больше
Бленда

Бленда для мониторов от 15 до 32 дюймов

Работай с цветом без бликов

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на обработку файлов cookie и других пользовательских данных и соглашаетесь с условиями их обработки. Заблокировать использование cookies сайтом можно в настройках браузера