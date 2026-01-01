Darkroom проявитель Пирокат набор (A B)

Описание

Высококонцентрированнный проявитель на основе пирокатехина, относятся к так называемым окрашивающим проявителям. Данный проявитель двухкомпонентный, исходные растворы могут храниться очень долго.

Проявители для обработки черно-белой фотопленки имеют различные свойства. Доступны проявители в виде порошков и концентратов, имеются одно- и двух растворные.

По типам все проявители можно классифицировать на нормально работающие, контрастные, мягко работающие, мелкозернистые, выравнивающие, быстродействующие и специальные проявители (низко- и высокотемпературные, повышающие и снижающие светочувствительность фотоматериала и др.).

Срок хранения в виде концентрированного раствора не менее двух лет. Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.