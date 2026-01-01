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Darkroom D76 проявитель сухой

Darkroom D76 проявитель сухой

Darkroom
Артикул: DAN-3664

Проявитель сухой Darkroom D76.

Сухой проявитель для фотопленок и фотопластин мелкозернистый. Для приготовления рабочего раствора следует смешать содержимое упаковки с водой в пропорции, указанной в инструкции.

Описание

Выравнивающий мелкозернистый метол-гидрохиноновый проявитель для черно-белых негативных фотопленок, предназначен для максимальной проработки деталей в тенях при нормальном контрасте и максимальной светочувствительности.

Проявители для обработки черно-белой фотопленки имеют различные свойства. Доступны проявители в виде порошков и концентратов, имеются одно- и двух растворные.

По типам все проявители можно классифицировать на нормально работающие, контрастные, мягко работающие, мелкозернистые, выравнивающие, быстродействующие и специальные проявители (низко - и высокотемпературные, повышающие и снижающие светочувствительность фотоматериала и др.).

Рабочий раствор хранится в течение полугода в плотно закрытой таре, заполненной под горловину.

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