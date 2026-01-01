Fotokvant LED-8A RING White светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм белый

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодное селфи-кольцо диаметром 80 мм Fotokvant LED-8A RING White.
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 80 мм. Изготовлено из АВС-пластика. Селфи-кольцо имеет 36 светодиодов холодного света. Регулировка яркости три уровня и вспышка. Цвет - белый.
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Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.
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