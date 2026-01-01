images
images
images
Fotokvant LED-8A RING White светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм белый
Fotokvant LED-8A RING White светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм белый
Fotokvant LED-8A RING White светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм белый

Fotokvant LED-8A RING White светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм белый

Fotokvant
Артикул: DAN-3191

Светодиодное селфи-кольцо диаметром 80 мм Fotokvant LED-8A RING White.

Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 80 мм. Изготовлено из АВС-пластика. Селфи-кольцо имеет 36 светодиодов холодного света. Регулировка яркости три уровня и вспышка. Цвет - белый.

Описание

Fotokvant LED-8A RING White светодиодное селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 80 мм белый

Полезные ссылки

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Арт. NVF-2327
Grifon WT-3110 штатив облегченный для фото- и видеокамер
Наличие
более 10 шт

Grifon WT-3110 – четырехсекционный напольный трипод для фото- и видеокамер. Максимальная высота съемки, см – 106, вес, кг – 0,510.

830 ₽
В корзину
Хит
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Арт. NVF-9627
Fotokvant SM-CL1 держатель для смартфонов 55-85 мм черный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant SM-CL1 - держатель для смартфона черный. Раздвижной механизм от 55 до 85 мм на пружинах для смартфонов. Предназначен для установки смартфонов на штативы, селфи-палки, моноподы и другие аксессуары с резьбой 1/4 дюйма.

140 ₽
В корзину
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Арт. NVF-8983
Fotokvant TM-01 Red мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung/Xiaomi/Apple красный
Наличие
более 10 шт

Fotokvant TM-01 – мини-штатив на гибких ножках для смартфона Samsung, Huawei, Xiaomi, Lenovo.

Легкий штатив с универсальным держатель для установки смартфона шириной 55–85 мм. Держатель имеет винт 1/4'', который расположен у основания. Три гибкие ножки позволяют поставить смартфон на стол или закрепить на трубе, ручке двери или любой другой поверхности. Длина ножек - 13 см, высота вместе с головкой до крепления - 18 см. Вес – 67 гр. Максимальная нагрузка – 300 гр. Цвет – красный.


150 ₽
В корзину
-13 %
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Арт. DAN-3082
Fotokvant RCBT bluetooth кнопка пульт для смартфонов Samsung iPhone Xiaomi Sony LG HTC
Наличие
в наличии 1-3 шт
до конца распродажи 4 дн

Пульт для смартфонов Fotokvant RCBT bluetooth.

Беспроводной пульт дистанционного управления для смартфонов Samsung, iPhone, Xiaomi, Sony, LG, HTC. Классический электронный тросик, пускатель затвора. Работает через bluetooth. Работает в фото- и видеорежиме смартфона. Выпускается в двух цветах: черном и белом. Если вам принципиален цвет, уточните, пожалуйста, при заказе у менеджера.

-12.9 %310 ₽
270 ₽
В корзину
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Арт. DAN-3349
Fotokvant LS-3000 стойка легкая высотой до 3 м для вспышки
Наличие
в наличии 1-3 шт

Стойка легкая Fotokvant LS-3000.

Стандартная четырехсекционная студийная стойка для установки осветителей и другого студийного оборудования. Диаметр секций 25-22-19-16 мм. Секции колонны без амортизации. Максимальная высота - 300 см. В сложенном виде - 87 см. Максимальная нагрузка - 2 кг. Вес - 1,3 кг.


1 850 ₽
В корзину
Fujimi FJ-UNC-F960 зарядное устройство USB+ адаптер питания
Fujimi FJ-UNC-F960 зарядное устройство USB+ адаптер питания
Арт. NVF-7033
Fujimi FJ-UNC-F960 зарядное устройство USB+ адаптер питания
Наличие
более 10 шт

Fujimi FJ-UNC-F960 – совместимо с большинством типов литий-ионных аккумуляторных батарей универсальное зарядное устройство с USB-адаптером 220 В. На дисплее отображается индикация заряда, а встроенная защитная система, предотвратит перезаряд и перегрев аккумулятора.

   

820 ₽
В корзину

Видео

Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Тед Гор — Проводник в Мир Эмоционального Ландшафта
Видеоурок &quot;Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света&quot;
Видеоурок "Как сделать полностью белый фон с помощью одного источника света"
Ле Гре
Ле Гре
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Мастер-класс фотографа Игоря Алексеева в г. Дубна
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.