Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый

Характеристики:
- цветовая температура - 5700 К
- яркость - 480-530 Лм
- емкость аккумулятора - 710 mAh
Москва
Малая Семеновская 3с6
Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING GREEN.
Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - зеленый. Вес - 0,2 кг.
Характеристики:
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