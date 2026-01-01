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Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый
Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый

Fotokvant LED-15 RING GREEN селфи-кольцо с аккумулятором диаметр 150 мм зеленый

Fotokvant
Артикул: DAN-3039

Светодиодное селфи-кольцо диаметром 150 мм Fotokvant LED-15 RING GREEN.

Светодиодное селфи-кольцо устанавливается на смартфон и создает мягкую подсветку при съемке автопортрета. Кольцо крепится на смартфон с помощью зажима-прищепки, имеет диаметр 150 мм и емкость батареи 710 mAh. Изготовлено из АВС-пластика. Цвет - зеленый. Вес - 0,2 кг.

Описание

Характеристики:

  • цветовая температура - 5700 К
  • яркость - 480-530 Лм
  • емкость аккумулятора - 710 mAh

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