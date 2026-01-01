images
images
images
images
images
images
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green
YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green

YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green

Yongnuo
Артикул: DAN-3572

Осветитель светодиодный YongNuo YN08Li (3200-5500K) для смартфонов, зеленый.

Оригинальная кольцевая лампа для смарфона на пришепке. Цветовая температура 3200 - 5600 К, яркость - 186 LM. Мощность диодов - 1 Вт, количество светодиодов - 24. Цвет - зеленый.

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку. 

Прибор имеет встроенное косметическое зеркало внутри кольцевой лампы, что в основном нужно при make up, переключатель цветовой температуры 3200 - 5500 K и регулировку яркости.

В данной модель использует отдну мощную литий ионную батарею распространенного стандарта 18650 (приобретается отдельно), которая не только дает возможность долгой работы но и еще позволяет подзарядить смартфон через встроенный в светильник порт USB.

Характеристики:

  • цветовая температура - 3200-5500 K
  • мощность - 1 w
  • яркость -186 LM
  • количество светодиодов - 24
  • размер - 152x105x35 мм
  • вес - 90 гр

Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter

Сообщить об ошибке

Ошибка

Оплата

Для юридических лиц

  • безналичный расчет (перевод на банковский счет компании)
  • наличный расчет (при сумме заказов до 100 000 руб. в год)
Подробнее про работу с Юр. лицами

Для физических лиц

  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
  • любые пластиковые карты (мгновенная оплата)

Бесплатные консультации

  • Мы поможем разобраться с выбранным оборудованием даже после покупки
  • Подберем аналоги, если не найдется нужной модели
  • Решим задачу или проблему исходя из вашего бюджета и направления деятельности
  • По электронной почте, мессенджеру, телефону, а также офлайн в наших магазинах в Москве и Санкт-Петербурге

С этим товаром покупают

Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Арт. DAN-3276
Weifeng WT-3958M черный монопод cо съемной видеоголовой для съемки высотой 146 см
Наличие
в наличии 1-3 шт

Монопод Weifeng WT-3958M cо съемной видеоголовой.

Легкий и компактный четырехсекционный, алюминиевый монопод, оснащенный тремя складывающимися ножками и флюидной видеоголовой, отлично подойдет видеографам. Максимальная высота - 146 см.

4 660 ₽
В корзину
-10 %
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Арт. DAN-2041
Godox LEDM32 осветитель светодиодный для смартфонов
Наличие
в наличии 4-10 шт
до конца распродажи 6 дн, 15 ч

Осветитель светодиодный Godox LEDM32 для смартфонов. Встроенный аккумулятор рассчитан на 45 минут непрерывной работы. Высокий индекс цветопередачи светодиодов максимально точно передает оттенки кожи и полутона. Идеально подходит для съемки селфи и портретов.

-10 %1 790 ₽
1 610 ₽
В корзину
FST iPad Stand 01 универсальная подставка-держатель
Арт. NVF-7742
FST iPad Stand 01 универсальная подставка-держатель
Наличие
в наличии 1-3 шт

FST iPad Stand 01 – универсальная подставка-держатель на присосках подойдет для планшетов и для смартфонов с максимальной диагональю 385 мм. FST iPad Stand 01 послужит великолепным дополнением для любого салона автомобиля.

1 200 ₽
В корзину
Colorama CO134 Oyster фон бумажный 2,72х11 м цвет светло-бежевый
Арт. DAN-2273
Colorama CO134 Oyster фон бумажный 2,72х11 м цвет светло-бежевый
Наличие
в наличии 1-3 шт

Фон бумажный Colorama CO134 Oyster светло-бежевый, размер 2,72х11 м.

Профессиональный бумажный фон. Используется для фото- и видеосъемки. Качество фона позволяет получить равномерный световой рисунок. Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер - 2,72х11 м.

13 290 ₽
В корзину
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Арт. NVF-3000
Fotokvant STR-1 набор стробиста №1
Наличие
более 10 шт

Fotokvant STR-1 набор стробиста №1 – стандартный начальный набор стробиста для работы на выезде и в студии.

Предназначен для быстрого и надежного монтажа оборудования. В комплект входит двухсекционная стойка без амортизатора, серебряный зонт диаметром 84 см и переходник для установки накамерных фотовспышек (Canon, Nikon, Olympus) на штативы или стойки для осветительных приборов с изменением угла наклона на 180 градусов Fotokvant NVF-8713.

2 700 ₽
В корзину
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Арт. DAN-6757
Zhiyun SMOOTH-Q3 стабилизатор
Наличие
в наличии 4-10 шт

Cтабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3.

Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей.

4 990 ₽
В корзину

Видео

Видеоурок &quot;Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов&quot;
Видеоурок "Как сделать фото товаров с помощью подручных материалов"
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Как создать драматичный портрет с портретной тарелкой. Часть первая
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Микрофон ATR3350 (Audio-technica ) vs BY-M1 (FUJIMI) - Audio Test
Эдуард Буба
Эдуард Буба
Запросить цену?

Оставьте свои контакты и мы обязательно сообщим вам цену товара!

Флаги для предметной съемки

Узнать больше
Войти
Заказать обратный звонок
Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Оповестить при поступлении товара?

Оставьте свою почту и мы обязательно уведомим вас при поступлении данното товара

Необходимо подтвердить согласие на обработку персональных данных.
Ваша корзина

Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies.