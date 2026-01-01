YongNuo YN08Li Green 3200-5500K осветитель светодиодный для смартфонов Green

Описание

Светильник используется для бестеневого освещения лица при селфи и поэтому более используется для фотографий в сфере мейкап и селфи (Makeup & selfie beauty lamp). Осветитель обеспечивает очень мягкую и аккуратную подстветку.

Прибор имеет встроенное косметическое зеркало внутри кольцевой лампы, что в основном нужно при make up, переключатель цветовой температуры 3200 - 5500 K и регулировку яркости.

В данной модель использует отдну мощную литий ионную батарею распространенного стандарта 18650 (приобретается отдельно), которая не только дает возможность долгой работы но и еще позволяет подзарядить смартфон через встроенный в светильник порт USB.

Характеристики: