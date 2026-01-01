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Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона
Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона

Fotokvant TM-12 штатив с держателем для смартфона

Fotokvant
Артикул: NVF-9003

Fotokvant NVF-9003 – штатив с держателем для смартфона и планшета.

Трехсекционный алюминиевый штатив с зажимами-клипсами на ножках и с мягким чехлом для переноски в комплекте. Оснащен шаровой головой, держателем для смартфона и планшета. Выдерживает нагрузку весом до 2,5 килограмм.

Описание

Штатив имеет стандартную резьбу 1/4". Для крепления планшета используется поликарбонатный адаптер, в котором можно закрепить планшет с величиной экрана по диагонали от 7" до 9".

Для крепления смартфона используется адаптер типа раздвижной зажим. 

Модель совместима с iPhone – 6S, 6S, 6 plus, 5S, 5C, 5, 4S, 4, Samsung Galaxy – S6, S5, S4, S3, Note5, Note4, HTC – M9, M9+, M8, M7, LG – G4, G3, G2, Nokia Lumia – 1050, 1020, 920, 830, 735, 635, 520.

Характеристики:

  • максимальная высота, мм – 480
  • минимальная высота, мм – 220
  • максимальная нагрузка, кг – 2,5
  • материал – алюминий

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