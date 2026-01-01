Артикул: DAN-7674

Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый.

Монтажное отверстие 1/4'' позволяет с легкостью закрепить его на штативе или моноподе. Для установки небольшого осветителя, микрофона

или небольшой вспышки в конструкции предусмотрен холодный башмак.

Подходит для большинства современных смартфонов.