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Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый
Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый
Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый
Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый

Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый

Raylab
Артикул: DAN-7674

Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый.

Монтажное отверстие 1/4'' позволяет с легкостью закрепить его на штативе или моноподе. Для установки небольшого осветителя, микрофона
или небольшой вспышки в конструкции предусмотрен холодный башмак.
Подходит для большинства современных смартфонов.

Описание

Характеристики:

Материал - Сплав авиационного алюминия
Размер - 80х35х26мм
Регулировка по ширине - 65-95 мм
Крепление - 1/4'', холодный башмак
Вес - 80 гр
Размер в упаковке - 100х30х20 мм
Вес в упаковке - 100 гр

Комплектация

Комплектация - Держатель для смартфона

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