Характеристики:
Мини-штатив Fujimi FMT-FAT с шаровой головой.
Мини-штатив с шаровой головой для установки DSLR или видеокамеры весом до 3 кг. Рабочая высота - 13 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-ST01S держатель для смартфона серый.
Монтажное отверстие 1/4'' позволяет с легкостью закрепить его на штативе или моноподе. Для установки небольшого осветителя, микрофона
или небольшой вспышки в конструкции предусмотрен холодный башмак.
Подходит для большинства современных смартфонов.
Характеристики:
Комплектация - Держатель для смартфона
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Мини-штатив Fujimi FMT-FAT с шаровой головой.
Мини-штатив с шаровой головой для установки DSLR или видеокамеры весом до 3 кг. Рабочая высота - 13 см. Имеет крепление на голове - 1/4 дюйма.
Fotokvant RFLH-06 – универсальный поворотный адаптер для крепления оборудования. Имеет почти все виды крепления - стандартные резьбовые соединения 1/4", 3/8", 5/8" и горячий башмак.