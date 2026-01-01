Характеристики:
- Материал - Сплав авиационного алюминия
- Размер - 80х35х26мм
- Регулировка по ширине - 65-95 мм
- Крепление - 1/4'', холодный башмак
- Вес - 80 гр
- Размер в упаковке - 100*30*20 мм
- Вес в упаковке - 100 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный.
Монтажное отверстие 1/4'' позволяет с легкостью закрепить его на штативе или моноподе. Для установки небольшого осветителя, микрофона
или небольшой вспышки в конструкции предусмотрен холодный башмак.
Подходит для большинства современных смартфонов.
Характеристики:
Комплектация - Держатель для смартфона
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