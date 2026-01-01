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Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный
Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный
Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный
Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный

Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный

Raylab
Артикул: DAN-7672

Raylab RL-ST01B держатель для смартфона чёрный.

Монтажное отверстие 1/4'' позволяет с легкостью закрепить его на штативе или моноподе. Для установки небольшого осветителя, микрофона
или небольшой вспышки в конструкции предусмотрен холодный башмак.
Подходит для большинства современных смартфонов.

Описание

Характеристики: 

  • Материал - Сплав авиационного алюминия
  • Размер - 80х35х26мм
  • Регулировка по ширине - 65-95 мм
  • Крепление - 1/4'', холодный башмак
  • Вес - 80 гр
  • Размер в упаковке - 100*30*20 мм
  • Вес в упаковке - 100 гр 

Комплектация

Комплектация - Держатель для смартфона

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