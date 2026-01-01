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-10 %
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона
Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона

Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона

Godox
Артикул: DAN-7491

Микрофон пушка Godox Geniusmic для смартфона.

Конденсаторный направленный микрофон-пушка, имеет чувствительность -33дБ±2дБ (при 1 кГц), аудиовыход для мониторинга записи. Корпус изготовлен из алюминия. Подключение к смартфонам или планшетам с разъемом Jack 3,5 мм напрямую. В комплекте меховая и поролоновая ветрозащиты. Длина - 65 мм, вес - 40 г.


Описание

Компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука при видеосъемках производимых на смартфон с разъемом Jack 3,5 мм.

В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, микрофон Godox Geniusmic улавливает звук направленным кардиоидным капсулем. Микрофон подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона (поставляемая в комплекте) защищает от внешних шумов при записи в помещении - от шуршания одежды до звуков кондиционера. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице.

Характеристики:

  • тип - направленный микрофон-пушка
  • тип капсюля - конденсаторный
  • штекер - 3,5мм TRRS коннектор
  • диаграмма направленности - кардиоидная
  • частотный диапазон - 50 Гц-20 кГц
  • чувствительность - -33 дБ относительно 1 В/Па ± 2 дБ при 1 кГц
  • соотношение сигнал/шум - 75 дБ
  • материал корпуса - алюминиевый сплав
  • вес - 40 г

Комплектация

  • Микрофон Geniusmic - 1 шт.
  • Поролоновая ветрозащита - 1 шт.
  • Меховая ветрозащита - 1 шт.
  • Руководство по эксплуатации.

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Обеспечивает качественный вещательный звук, предназначен для использования с видео- и фотокамерами, имеющими вход 3,5 мм стерео-джек. Легко устанавливается на камеру с помощью башмака. Имеет специальные кабельные защелки, с помощью которых кабель фиксируют в одном положении, тем самым исключая шум при случайных его перемещениях. Уменьшает вибрацию шума во время автофокусировки.

890 ₽
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