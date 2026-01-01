Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона

Компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука при видеосъемках производимых на смартфон с разъемом Jack 3,5 мм.
В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, микрофон Godox Geniusmic улавливает звук направленным кардиоидным капсулем. Микрофон подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.
Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона (поставляемая в комплекте) защищает от внешних шумов при записи в помещении - от шуршания одежды до звуков кондиционера. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице.
Характеристики:
- тип - направленный микрофон-пушка
- тип капсюля - конденсаторный
- штекер - 3,5мм TRRS коннектор
- диаграмма направленности - кардиоидная
- частотный диапазон - 50 Гц-20 кГц
- чувствительность - -33 дБ относительно 1 В/Па ± 2 дБ при 1 кГц
- соотношение сигнал/шум - 75 дБ
- материал корпуса - алюминиевый сплав
- вес - 40 г