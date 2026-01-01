Godox Geniusmic микрофон пушка для смартфона

Описание

Компактный и легкий направленный микрофон-пушка, предназначен для улучшения качества звука при видеосъемках производимых на смартфон с разъемом Jack 3,5 мм.

В отличие от микрофона встроенного в смартфон, рассчитанного на запись широкой сцены, микрофон Godox Geniusmic улавливает звук направленным кардиоидным капсулем. Микрофон подавляет шумы от посторонних источников, поэтому его можно использовать для записи звука в различных условиях, в том числе в движении. Микрофон пушка подходит для ведения прямых трансляций, записи интервью, мобильных съемок и многого другого.

Поролоновая ветрозащитная насадка для микрофона (поставляемая в комплекте) защищает от внешних шумов при записи в помещении - от шуршания одежды до звуков кондиционера. Меховая ветрозащита поможет справиться с порывами ветра при звукозаписи на улице.

Характеристики: