Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
Москва
Малая Семеновская 3с6
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Москва
Малая Семеновская 3с6
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический. Держатель премиум класса выполнен полностью из металла. Позволяет удерживать смартфоны размером по ширине от 60 мм до 90 мм. В основании имеется резьбовое отверстие 1/4" для установки на шативные площадки. В штативные головы системы "Arca swiss" ("ласточкин хвост") и им подобные, держатель может устанавливаться напрямую без площадки, ширина держателя 35 мм. Откидывающаяся упорная планка позволяет ставить держатель со смартфоном на стол без дополнительных приспособлений. Удобная встроенная шаровая голова с плавным ходом поворачивает смартфон в держателе во всех плоскостях.
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Фон бумажный Fotokvant BGP-1310-93 размером 1,35х10 м цвет - белый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе.
QZSD Q14+186 KIT BLACK кольцевой свет со стойкой черный.
Кольцевой светодиодный осветитель QZSD Q14 на легкой и компактной стойке. Осветитель кольцевой мощностью 40 Вт с переменной температурой 3200-5500 K, внутренний диаметр - 23 см, внешний - 34,5 см. Питание от сети 220В в комплекте. Возможность использования от 2-ух аккумуляторов серии NP (в комплект поставки не входят). Держатель для телефона и зеркало в комплекте. Цвет - черный.
Fotokvant BGP-0610-04 Neutral Grey фон бумажный 0.6х10 м нейтрально серый. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
Fotokvant SM-CL17 держатель с башмаком для смартфона. Предназначен для установки смартфонов на штативы и струбцины с посадочным креплением 1/4". Для телефонов шириной от 60 до 100 мм. Имеет крепление под дополнительнительное оборудование, например LED-панель или микрофон.
Fotokvant BGP-0610-02 Sky Blue фон бумажный 0.6х10 м небесно-голубой. Бумажный студийный фон имеет качественную гладкую не бликующую поверхность. Фотофон поставляется в рулоне на картонной трубе. Рекомендуется для предметной съемки. Можно использовать для детского творчества. Внимание ! Размер фона имеет допуск по ширине +/- 1,5 см.
Fotokvant BGK-01 - нож для резки бумажного фона.
Пластиковый нож для безопасной разрезки бумажных фонов, обоев, виниловой пленки и т.д. Изготовлен из пластика, лезвие сменное. Цвет - черный.