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Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический
Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический

Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический

SHINEWEE
Артикул: MTG-2219

Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический. Держатель премиум класса выполнен полностью из металла. Позволяет удерживать смартфоны размером по ширине от 60 мм до 90 мм. В основании имеется резьбовое отверстие 1/4" для установки на шативные площадки. В штативные головы системы "Arca swiss" ("ласточкин хвост") и им подобные, держатель может устанавливаться напрямую без площадки, ширина держателя 35 мм. Откидывающаяся упорная планка позволяет ставить держатель со смартфоном на стол без дополнительных приспособлений. Удобная встроенная шаровая голова с плавным ходом поворачивает смартфон в держателе во всех плоскостях.

Описание

Shinewee PC-90S держатель для телефона металлический

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