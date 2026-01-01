GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона
GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона
GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона
GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона
GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона
GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона
GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона

GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона

GreenBean
Артикул: DAN-9028

Клетка-обвес для мобильной видеосъемки, для смартфона с шириной корпуса от 5 до 7,5 см, съемные широкоугольный объектив, макролинза и кнопка Bluetooth, подпружиненный адаптер, 3 отверстия под винт 1/4”, пузырьковый уровень.

Описание

  GreenBean Phone Cage WA – клетка для видеосъемки с помощью смартфона/камерафона с использованием широкоугольного объектива и макролинзы. Прочная эргономичная конструкция позволяет вести съемку с мобильного устройства и получать качественное изображение как при использовании профессионального оборудования. 
  Удобный двуручный хват и надежная фиксация смартфона в подпружиненном держателе с резиновыми накладками оптимизируют съемочный процесс и помогают в итоге получить более четкое и плавное изображение.
Кнопка Bluetooth (под правую руку) упрощает управление съемкой, исключает возможные рывки при запуске и окончании записи.
  Пузырьковый уровень как на профессиональных видеоштативах позволяет даже при экшн-съемке следить за положением камеры и не заваливать горизонт.
   Два регулировочных винта с крупными ребристыми головками помогают точно совместить камеру с прикрепленным к клетке объективом.      Одним регулируется положение смартфона по горизонтали, другим – смещение адаптера с закрепленным на нем объективом по вертикали.
  Установить осветитель, микрофон и другие дополнительные устройства из ассортимента GreenBean можно в отверстия 1/4” с латунными втулками на верхней панели клетки. Для крепления подойдут головы, кронштейны и переходники.
  Закрепить клетку на штатив, мини-штатив, слайдер или стедикам позволяет посадочное гнездо с латунной втулкой под винт 1/4”. Это обеспечит стабильность изображения и поможет использовать преимущества работы с различными объективами, например с входящими в комплект широкоугольным объективом 0,5х и макролинзой 10х. С Phone Cage WA качественное видео сможет снять и динамичный участник рейва, и терпеливый мирмикипер.
   Петли на верхних углах клетки служат для крепления нашейного ремня (в комплект не входит), который вовремя подстрахует и даст отдых рукам оператора.

Характеристики :

  • Ширина адаптера для смартфона - 5–7,5 см
  • Диаметр адаптера для объектива - 37 мм
  • Объектив:
– широкоугольный - 0,5х
– макролинза  - 10х
  • Габаритные размеры - 23х11х6,5 см
  • Вес без объектива и кнопки Bluetooth - 317 гр

Комплектация

  • Клетка для смартфона
  • Объектив широкоугольный
  • Макрообъектив
  • Кнопка Bluetooth с адаптером
  • Чехол для объективов
  • Руководство по эксплуатации

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