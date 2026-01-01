GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона

Описание

GreenBean Phone Cage WA – клетка для видеосъемки с помощью смартфона/камерафона с использованием широкоугольного объектива и макролинзы. Прочная эргономичная конструкция позволяет вести съемку с мобильного устройства и получать качественное изображение как при использовании профессионального оборудования.

Удобный двуручный хват и надежная фиксация смартфона в подпружиненном держателе с резиновыми накладками оптимизируют съемочный процесс и помогают в итоге получить более четкое и плавное изображение.

Кнопка Bluetooth (под правую руку) упрощает управление съемкой, исключает возможные рывки при запуске и окончании записи.

Пузырьковый уровень как на профессиональных видеоштативах позволяет даже при экшн-съемке следить за положением камеры и не заваливать горизонт.

Два регулировочных винта с крупными ребристыми головками помогают точно совместить камеру с прикрепленным к клетке объективом. Одним регулируется положение смартфона по горизонтали, другим – смещение адаптера с закрепленным на нем объективом по вертикали.

Установить осветитель, микрофон и другие дополнительные устройства из ассортимента GreenBean можно в отверстия 1/4” с латунными втулками на верхней панели клетки. Для крепления подойдут головы, кронштейны и переходники.

Закрепить клетку на штатив, мини-штатив, слайдер или стедикам позволяет посадочное гнездо с латунной втулкой под винт 1/4”. Это обеспечит стабильность изображения и поможет использовать преимущества работы с различными объективами, например с входящими в комплект широкоугольным объективом 0,5х и макролинзой 10х. С Phone Cage WA качественное видео сможет снять и динамичный участник рейва, и терпеливый мирмикипер.

Петли на верхних углах клетки служат для крепления нашейного ремня (в комплект не входит), который вовремя подстрахует и даст отдых рукам оператора.





Характеристики :





Ширина адаптера для смартфона - 5–7,5 см

Диаметр адаптера для объектива - 37 мм

Объектив:

– широкоугольный - 0,5х

– макролинза - 10х