GreenBean Phone Cage WA клетка для смартфона

- Ширина адаптера для смартфона - 5–7,5 см
- Диаметр адаптера для объектива - 37 мм
- Объектив:
– макролинза - 10х
- Габаритные размеры - 23х11х6,5 см
- Вес без объектива и кнопки Bluetooth - 317 гр
Москва
Малая Семеновская 3с6
Клетка-обвес для мобильной видеосъемки, для смартфона с шириной корпуса от 5 до 7,5 см, съемные широкоугольный объектив, макролинза и кнопка Bluetooth, подпружиненный адаптер, 3 отверстия под винт 1/4”, пузырьковый уровень.
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