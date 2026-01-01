Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo стабилизатор

Raylab LS002- студийная стойка с пружинной амортизатором для установки оборудования, высота 260 cм. Состоит из 4 секций и имеет 3 раздвижные ножки.
Стабилизатор Zhiyun SMOOTH-Q3 Combo.
Компактный трехосевой стабилизатор для смартфонов. Устройство оснащено встроенной светодиодной лампой с тремя уровнями яркости. Обеспечивает стабилизированное движение по осям панорамирования, наклона и крена, что позволяет снимать плавное видео на телефон с невероятным кинематографическим эффектом. Стедикам легко переключается между портретным и ландшафтным режимами всего одним нажатием кнопки, что позволяет снимать как кинематографические видео, так и видео для социальных сетей. Держатель для телефона надежно удерживает смартфоны и подходит для большинства современных моделей. В комплектацию Combo входит кейс для переноски и хранения и демо-версия платного софта.
Colorama Rose Pink 584 – бумажный фон, с помощью которого фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка.
Поставляется в рулоне на картонной трубе, упакован в коробку. Размер 1,35х11,0 м.
Набор для чистки Fujimi FJCS-150, 5 в 1.
Набор чистящих средств для чистки объективов и линз цифровой техники, мониторов, ЖК-экранов фото- и видеокамер. Включает в себя лоскут очень мягкой ткани из микрофибры 15х18 см для очистки корпуса камеры и ЖК-дисплеев, специальная кисточка для удаления загрязнений со всех частей корпуса камеры или объектива. Жидкость очищающая 20 мл, которая используется для надлежащего ухода за ЖК-дисплеями, пластиком и оптикой. Так же в комплекте воздушная груша и 25 сухих салфеток.
BOYA BY-WM3T2 – миниатюрная портативная 2,4ГГц беспроводная микрофонная система, обеспечивающая совместную работу до 2-х человек, совместимая с мобильными устройствами, оснащенная функцией автоматического сопряжения и возможностью активации функции шумоподавления. BY-WM3T2 идеально подходит для ведения прямых трансляций, создания видеоблогов и других аудиозаписей.
Фон бумажный Vibrantone VBRT1206 Strong Grey 06, размер - 1,35x11 м, цвет - темно-серый.
Бумажный студийный фон сделан из бумаги, которая имеет высококачественную не бликующую поверхность с мелкой текстурой. Идеально подойдет как для фото, так и для видеосъемок. Поставляется на картонной трубе. Размер - 1,35x11 м.
FST L-2803 – система подвеса фона представляет из себя комплект из двух стоек и трех телескопических перекладин.
Используется для крепления тканевых фонов. Удобная мобильная конструкция хороша для работы в студии и на выезде. Весь комплект упакован в практичную сумку для хранения и транспортировки. Вес системы, кг – 8.
Бумажные фоны Savage известного американского бренда Savage имеют гладкую ровную поверхность и высокую плотность бумажного полотна.
С помощью бумажных фонов Savage фотограф может легко избежать неравномерностей светового рисунка, а богатая палитра и правильно подобранный цвет легко придадут нужный оттенок фотографии. Богатая цветовая палитра и превосходное качество сделало студийные бумажные фотофоны Savage легендой качества на российском рынке. Плотность фона – 160 г/м2. Размер 2,72х11,0 метров. Поставляется в рулоне на картонной трубе шириной 2,75 м, упакован в коробку.
Двойной петличный микрофон Boya BY-M2D для смартфонов и планшетов.
Микрофон позволяет записать чистый и высококачественный звук напрямую на все устройства iOS через порт Lightning. Имеется возможность подключения других микрофонов с 3,5 мм TRS-выходом к iOS-устройствам. Такой дизайн - идеальный выбор для записи интервью, ток-шоу и любых других мероприятий.
Tenba Fulton v2 16L Backpack Tan/Olive (637-737) рюкзак для фототехники.
Изготовлен из легкого и мягкого натурального хлопка с водоотталкивающей пропиткой. Обладает полным набором функций профессионального уровня таких как безопасный доступ к камере со стороны спины, карман для штатива или монопода, карман для ноутбука и регулируемый по объему отсек для личных вещей. Комбинация оливкового и цвета хаки уместно смотрится как в городской среде, так и на природе. Отделение для оборудования – 28х27х13 см, отделение для ноутбука – 37х25х2 см. Цвет - хаки.
