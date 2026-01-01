Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона

Описание

Godox VK2-UC - комплект оборудования для видеосъемок. Компактный и удобный, легко помещается в любой сумке, удобно взять с собой. В комплекте имеется микрофон, который питается напрмую от телефона, он не требует использования кабеля. Godox VK2-UC предназначен для упрощения вашей съемки, где бы вы не находились, помогает вывести качество ваших фото и видео на новый уровень. Вес данного комплекта очень незначительный, что вы его почти не почувствуете. Для использования данного комплекта вам понадобится всего 3 действия: установить в зажим телефон, прикрутить зажим на штатив и подключить микрофон. Никаких сложных действия, а на выходе потрясающие кадры.



Комплектация:



*для мобильных устройств с портом USB Type-C