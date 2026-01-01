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Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона
Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона

Godox VK2-UC комплект оборудования для смартфона

Godox
Артикул: DAN-8721

Комплект оборудования для смартфона Godox VK2-UC, компактный и удобный, легко помещается в сумке, имеет в комплекте микрофон, который питается напрмую от телефона, предназначен для упрощения вашей съемки, где бы вы не находились, помогает вывести качество ваших фото и видео на новый уровень.

Описание

Godox VK2-UC - комплект оборудования для видеосъемок. Компактный и удобный, легко помещается в любой сумке, удобно взять с собой. В комплекте имеется микрофон, который питается напрмую от телефона, он не требует использования кабеля. Godox VK2-UC предназначен для упрощения вашей съемки, где бы вы не находились, помогает вывести качество ваших фото и видео на новый уровень. Вес данного комплекта очень незначительный, что вы его почти не почувствуете. Для использования данного комплекта вам понадобится всего 3 действия: установить в зажим телефон, прикрутить зажим на штатив и подключить микрофон. Никаких сложных действия, а на выходе потрясающие кадры.

Комплектация:

*для мобильных устройств с портом USB Type-C

  • LED6Bi
  • Рассеиватель
  • USB-кабель Type-C
  • Geniusmic UC
  • Поролоновая ветрозащита
  • Ворсовая ветрозащита
  • Зажим для телефона MTH02
  • Мини-штатив MT03

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