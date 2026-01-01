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Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением
Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением
Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением
Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением
Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением
Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением

Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением

Fotokvant
Артикул: MTG-2735

Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением. Состоит из Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцинаFotokvant SM-CL15 держатель для смартфонаFotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная и переходников Fotokvant FLH-06-ST винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма из нержавейки и Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный. Позволяет крепить смартфон на трубы диаметром от 10 до 40 мм или любые плоские поверхности до 40 мм толщиной. 

Описание

Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением

Комплектация

  • Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная
  • Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный
  • Fotokvant FLH-06-ST винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма из нержавейки
  • Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона
  • Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина

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  • оплата наличными (только при курьерской доставке по Москве или самовывозе)
  • перевод на расчетный счет компании (поступление средств занимает 1-2 рабочих дня)
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