Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.
Москва
Малая Семеновская 3с6
Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant SM-CL15KIT держатель для смартфона с универсальным креплением. Состоит из Fotokvant RCL-S2 металлический зажим-струбцина, Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона, Fotokvant HB-02 BLACK шаровая голова Ballhead 1/4 для мини-штатива черная и переходников Fotokvant FLH-06-ST винт-переходник 1/4 дюйма и 1/4 дюйма из нержавейки и Fotokvant FLH-01-BR универсальный адаптер 1/4–3/8 дюйма латунный. Позволяет крепить смартфон на трубы диаметром от 10 до 40 мм или любые плоские поверхности до 40 мм толщиной.
Если на данной странице вы видите ошибку или некорректное описание товара, выделите эту область курсором и нажмите Ctrl + Enter
Fotokvant FLH-04 – переходник для установки студийных вспышек и аксессуаров на штатив. Благодаря резьбе и адапетру 1/4-3/8, позволяет установить на две самые распространные фоторезьбы.