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Малая Семеновская 3с6
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Сб-Вс : 11:00 - 18:00
Москва
Малая Семеновская 3с6
Fotokvant RFLH-37 + SM-CL15 KIT крепление смартфона на плоский монитор. Крепление состоит из двух составляющих Fotokvant RFLH-37 кронштейн с головкой для крепления на монитор или смартфон и Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Позволяет укрепить смартфон шириной от 52 мм до 85 мм над монитором ноутбука или компьютера.
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