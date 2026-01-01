Артикул: MTG-2247

Fotokvant RFLH-37 + SM-CL15 KIT крепление смартфона на плоский монитор. Крепление состоит из двух составляющих Fotokvant RFLH-37 кронштейн с головкой для крепления на монитор или смартфон и Fotokvant SM-CL15 держатель для смартфона. Позволяет укрепить смартфон шириной от 52 мм до 85 мм над монитором ноутбука или компьютера.